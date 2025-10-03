Un sondaj recent realizat în ce-i privește pe tinerii din România, Polonia și Cehia arată că românii sunt extrem de îngrijorați în privința posibilității de a avea propriile locuințe, dar și legat de o eventuală reintroducere a serviciului militar obligatoriu.

Studiul Young Money Matters, realizat de Cook Communications, analizează în detaliu modul în care persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani își câștigă, cheltuiesc și economisesc banii, unde investesc, ce produse financiare utilizează și unde se adresează pentru a primi consiliere financiară.

Sondajele au fost realizate simultan în România, Cehia și Polonia, cu 1.000 de respondenți în fiecare țară, ponderați în toate regiunile administrative pentru a oferi o imagine cu adevărat reprezentativă la nivel național a tinerilor și a banilor lor.

Studiul YMM din acest an a inclus mai multe întrebări care reflectă evenimentele actuale, în timp ce baza sondajului s-a concentrat din nou pe modul în care tinerii câștigă, cheltuiesc și economisesc banii. La fel ca în sondajul de anul trecut, se observă că educația financiară, sau lipsa acesteia, rămâne o problemă. Informațiile și sfaturile informale influențează comportamentul financiar al tinerilor români.

82% dintre tinerii români își doresc ca statul să-i ajute să-și cumpere o locuință

Printre problemele principale care îi preocupă pe tinerii români se numără locuințele, o preocupare majoră, având în vedere că mijloacele de a achiziționa o locuință proprie par iluzorii. După o perioadă îndelungată de rate ale dobânzii și inflație ridicate, sondajul arată că puțini tineri români (10%) au un credit ipotecar și chiar mai puțini sunt interesați să obțină unul (5%), în timp ce o mare majoritate (82%) ar saluta un sprijin mai mare din partea guvernului pentru locuințe la prețuri accesibile.

„Preocupările tinerilor români în ceea ce privește locuințele și așteptările lor ca guvernul să facă mai mult pentru a-i ajuta sunt exprimate clar și răspicat în sondajul din acest an, oferind un subiect de gândire pentru factorii de decizie de la nivel central și local și pentru sectorul serviciilor financiare”, a declarat Joe Cook, fondator și director general al Cook Communications. „Sperăm că YMM 2025 va stârni din nou discuții cu privire la preocupările tinerilor români, în rândul educatorilor, autorităților de reglementare, în sectorul financiar și, mai presus de toate, chiar în rândul tinerilor.”

62% dintre tinerii români se tem de reintroducerea serviciului militar

În ciuda situației economice dificile din țară, o mare majoritate (75%) dintre tinerii români sunt optimiști că își pot atinge obiectivele financiare, ceea ce reprezintă o scădere față de acum un an, când aproximativ 81% dintre respondenți aveau aceleași speranțe. Optimismul tinerilor este afectat și de războiul care face ravagii în Ucraina vecină. Aproximativ trei din cinci (62%) tineri din România sunt îngrijorați de o posibilă reintroducere a recrutării și a serviciului militar.

Analiza atrage atenția este și că o modalitate larg acceptată de a avansa în viață este emigrarea, 70% dintre tinerii români declarând că ar fi dispuși să se mute în străinătate pentru a-și continua cariera sau pentru a-și mări veniturile. Peste jumătate (57%) s-ar muta într-un alt stat membru al UE, iar aproape un sfert (23%) în SUA. Acest lucru ar putea determina factorii de decizie politică să ajute tinerii să acceseze oportunități în țara lor, inclusiv prin furnizarea de locuințe la prețuri accesibile în zonele urbane în care economia este în plină expansiune și există locuri de muncă disponibile.

„Să am bani să mă întrețin pe mine și familia mea”

Creșterea costurilor de trai și salariile modeste înseamnă că majoritatea tinerilor români nu dispun de rezerve financiare adecvate – de obicei, nu mai mult de echivalentul a două luni de cheltuieli. Cu toate acestea, mai mult de jumătate spun că economiile lor ar acoperi costurile unei luni sau mai puțin. Acest lucru le afectează aspirațiile, menținându-i concentrați pe nevoile imediate. „Să am suficienți bani pentru a nu-mi face griji cu privire la plata facturilor lunare” (17%) a devenit principala aspirație financiară a tinerilor români în sondajul din acest an, preluând primul loc de la „Să am suficienți bani pentru a mă întreține pe mine și familia mea”, care a coborât pe locul al doilea, cu (16%). „Să am propria mea casă” (14%) completează topul celor trei aspirații ale tinerilor români.

În ciuda eforturilor continue de a face investițiile mai accesibile pentru generațiile tinere – și a disponibilității crescânde a investițiilor de mică valoare pe diverse platforme – nu s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în acest endometrium. Dintre cei 75% tineri români care au bani rămași la sfârșitul lunii, 31% îi transferă într-un cont de economii, iar 23% îi lasă în contul curent. Doar 13% dintre ei caută un produs de investiții financiare – un procent mai mic decât cei 16% care își riscă banii la jocuri de noroc.

În ceea ce privește educația și îndrumarea financiară, majoritatea tinerilor se bazează în principal pe canale informale: căutări pe internet (42%), părinți (41%) și rețele sociale (34%), în timp ce 12% urmăresc influenceri iar 77% dintre aceștia au încredere în sfaturile lor. Școlile ocupă un loc inferior ca sursă de cunoștințe financiare, fiind menționate de doar 11% dintre cei chestionați. Mulți tineri români continuă să nu fie conștienți și să nu manifeste interes față de oportunitățile de investiții.