search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Tinerii români și banii lor: accesul la locuințe și serviciul militar obligatoriu, principalele frici

0
0
Publicat:

Un sondaj recent realizat în ce-i privește pe tinerii din România, Polonia și Cehia arată că românii sunt extrem de îngrijorați în privința posibilității de a avea propriile locuințe, dar și legat de o eventuală reintroducere a serviciului militar obligatoriu.

Un tânăr în aeroport, pregătit să plece din țară
Numeroși tineri se gândesc să părăsească România. Foto Freepik

Studiul Young Money Matters, realizat de Cook Communications, analizează în detaliu modul în care persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani își câștigă, cheltuiesc și economisesc banii, unde investesc, ce produse financiare utilizează și unde se adresează pentru a primi consiliere financiară.

Sondajele au fost realizate simultan în România, Cehia și Polonia, cu 1.000 de respondenți în fiecare țară, ponderați în toate regiunile administrative pentru a oferi o imagine cu adevărat reprezentativă la nivel național a tinerilor și a banilor lor.

Studiul YMM din acest an a inclus mai multe întrebări care reflectă evenimentele actuale, în timp ce baza sondajului s-a concentrat din nou pe modul în care tinerii câștigă, cheltuiesc și economisesc banii. La fel ca în sondajul de anul trecut, se observă că educația financiară, sau lipsa acesteia, rămâne o problemă. Informațiile și sfaturile informale influențează comportamentul financiar al tinerilor români.

82% dintre tinerii români își doresc ca statul să-i ajute să-și cumpere o locuință

Printre problemele principale care îi preocupă pe tinerii români se numără locuințele, o preocupare majoră, având în vedere că mijloacele de a achiziționa o locuință proprie par iluzorii. După o perioadă îndelungată de rate ale dobânzii și inflație ridicate, sondajul arată că puțini tineri români (10%) au un credit ipotecar și chiar mai puțini sunt interesați să obțină unul (5%), în timp ce o mare majoritate (82%) ar saluta un sprijin mai mare din partea guvernului pentru locuințe la prețuri accesibile.

„Preocupările tinerilor români în ceea ce privește locuințele și așteptările lor ca guvernul să facă mai mult pentru a-i ajuta sunt exprimate clar și răspicat în sondajul din acest an, oferind un subiect de gândire pentru factorii de decizie de la nivel central și local și pentru sectorul serviciilor financiare”, a declarat Joe Cook, fondator și director general al Cook Communications. „Sperăm că YMM 2025 va stârni din nou discuții cu privire la preocupările tinerilor români, în rândul educatorilor, autorităților de reglementare, în sectorul financiar și, mai presus de toate, chiar în rândul tinerilor.

62% dintre tinerii români se tem de reintroducerea serviciului militar 

În ciuda situației economice dificile din țară, o mare majoritate (75%) dintre tinerii români sunt optimiști că își pot atinge obiectivele financiare, ceea ce reprezintă o scădere față de acum un an, când aproximativ 81% dintre respondenți aveau aceleași speranțe. Optimismul tinerilor este afectat și de războiul care face ravagii în Ucraina vecină. Aproximativ trei din cinci (62%) tineri din România sunt îngrijorați de o posibilă reintroducere a recrutării și a serviciului militar.

Citește și: Polonia plănuiește să-și pregătească toți bărbații apți militar din țară pentru a-și crea o armată de 500.000 de soldați

Analiza atrage atenția este și că o modalitate larg acceptată de a avansa în viață este emigrarea, 70% dintre tinerii români declarând că ar fi dispuși să se mute în străinătate pentru a-și continua cariera sau pentru a-și mări veniturile. Peste jumătate (57%) s-ar muta într-un alt stat membru al UE, iar aproape un sfert (23%) în SUA. Acest lucru ar putea determina factorii de decizie politică să ajute tinerii să acceseze oportunități în țara lor, inclusiv prin furnizarea de locuințe la prețuri accesibile în zonele urbane în care economia este în plină expansiune și există locuri de muncă disponibile.

„Să am bani să mă întrețin pe mine și familia mea”

Creșterea costurilor de trai și salariile modeste înseamnă că majoritatea tinerilor români nu dispun de rezerve financiare adecvate – de obicei, nu mai mult de echivalentul a două luni de cheltuieli. Cu toate acestea, mai mult de jumătate spun că economiile lor ar acoperi costurile unei luni sau mai puțin. Acest lucru le afectează aspirațiile, menținându-i concentrați pe nevoile imediate. „Să am suficienți bani pentru a nu-mi face griji cu privire la plata facturilor lunare” (17%) a devenit principala aspirație financiară a tinerilor români în sondajul din acest an, preluând primul loc de la „Să am suficienți bani pentru a mă întreține pe mine și familia mea”, care a coborât pe locul al doilea, cu (16%). „Să am propria mea casă” (14%) completează topul celor trei aspirații ale tinerilor români.

În ciuda eforturilor continue de a face investițiile mai accesibile pentru generațiile tinere – și a disponibilității crescânde a investițiilor de mică valoare pe diverse platforme – nu s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative în acest endometrium. Dintre cei 75% tineri români care au bani rămași la sfârșitul lunii, 31% îi transferă într-un cont de economii, iar 23% îi lasă în contul curent. Doar 13% dintre ei caută un produs de investiții financiare – un procent mai mic decât cei 16% care își riscă banii la jocuri de noroc.

În ceea ce privește educația și îndrumarea financiară, majoritatea tinerilor se bazează în principal pe canale informale: căutări pe internet (42%), părinți (41%) și rețele sociale (34%), în timp ce 12% urmăresc influenceri iar 77% dintre aceștia au încredere în sfaturile lor. Școlile ocupă un loc inferior ca sursă de cunoștințe financiare, fiind menționate de doar 11% dintre cei chestionați. Mulți tineri români continuă să nu fie conștienți și să nu manifeste interes față de oportunitățile de investiții.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
digi24.ro
image
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
stirileprotv.ro
image
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
gandul.ro
image
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
mediafax.ro
image
„Transilvania vrea independența!” CNA sesizează Parchetul pentru mesajul viral. Povestea românului din spatele asociației care vrea să rupă regiunea de România
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Putin sare în apărarea lui Călin Georgescu, la 3 ore după ce Nicușor Dan a prezentat la UE raportul despre alegerile prezidențiale
antena3.ro
image
Noapte critică pentru două judeţe din România: va ploua în câteva ore cât în două luni
observatornews.ro
image
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
playtech.ro
image
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie mândru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Elvețienii au ”desființat” un fotbalist de la FCSB!
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
image
1 leu/kWh pentru clienții casnici cu un venit mai...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL fără de care nu ai cum să plăteşti facturile la iarnă!
romaniatv.net
image
Vremea face ravagii! Alertă meteo de ninsori, ploi torențiale și vânt puternic
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Vedete din România care au murit din cauza cirozei. Poveștile triste ale lui Ducu Darie, Michaela Niculescu, Ileana Ciuculete și Denisa Răducu
click.ro
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe