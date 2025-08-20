Elon Musk pune pauză planurilor pentru lansarea unui nou partid politic. Ce l-a făcut să schimbe macazul

Elon Musk, directorul general al gigantului auto Tesla, a pus pauză ambițiilor politice, spunându-le aliaților că vrea să se concentreze pe conducerea companiilor sale, potrivit Wall Street Journal, care a citat persoane familiare cu situația.

În luna iulie, acesta anunțase crearea mișcării sale politice denumite „America Party” - Partidul America, despre care a spus că „va reda libertatea”.

Decizia venise după ce cu o zi înainte, patronul Tesla își întrebase abonații de pe platforma sa socială X dacă doresc să iasă din „sistemul bipartid" american şi ar vrea ca el să-şi creeze propriul partid politic.

Cu toate acestea, Musk, cel mai bogat om din lume, și asociații săi le-au spus apropiaților lui Vance că miliardarul ia în considerare folosirea unei părți din resursele sale financiare pentru a-l susține pe Vance dacă acesta decide să candideze la președinție în 2028, se arată în publicație, scrie Reuters.

CEO-ul Tesla a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari în 2024 pentru a sprijini campaniile electorale ale lui Trump și ale altor republicani, exercitând o influență uriașă în primele săptămâni ale mandatului lui Trump la conducerea nou-înființatului departament de eficiență (DOGE).

Reuters nu a putut verifica imediat raportul publicat de Wall Street Journal. Tesla și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitării Reuters pentru comentarii în afara orelor obișnuite de lucru.

Vance, care solicitase anterior un armistițiu după conflictul public dintre Musk și Trump, și-a reconfirmat poziția luna aceasta și a spus că i-a cerut lui Musk să revină în tabăra republicană.

Acțiunile Tesla au scăzut cu mai mult de 18% în acest an, după ce compania a raportat în iulie cea mai slabă scădere trimestrială a vânzărilor din ultimii peste zece ani și profituri sub așteptările Wall Street, deși marja de profit a fost mai bună decât se temuseră mulți.

Musk a avertizat, de asemenea, asupra „câteva trimestre dificile” după încheierea sprijinului pentru vehiculele electrice de către administrația Trump.

Investitorii sunt îngrijorați dacă Musk va putea acorda suficient timp și atenție Tesla, după ce s-a confruntat cu Trump în legătură cu ambițiile sale pentru un nou partid politic.