Comisia Europeană aprobă planul Temu pentru combaterea vânzării produselor ilegale. Ce măsuri trebuie să ia platforma

Gigantul de comerț electronic Temu a căzut la pace cu autoritățile de la Bruxelles și trebuie să demonstreze că poate curăța platforma de produse interzise sau neconforme. Decizia vine după ce, în luna mai a acestui an, Comisia Europeană a amendat compania cu 200 de milioane de euro pentru că nu și-a evaluat corect riscurile.

Foto: Shutterstock

Comisia Europeană (CE) a aprobat luni, 26 octombrie, planul de acțiune al platformei Temu pentru respectarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) și combaterea comercializării produselor ilegale online.

CE a transmis într-un comunicat că planul se axează pe cinci măsuri pentru a remedia încălcarea către această platformă a Regulamentului privind serviciile digitale.

„Compania va efectua o analiză de risc specifică platformei. De asemenea, va utiliza indicatori fiabili pentru a evalua eficacitatea măsurilor de atenuare instituite în ceea ce privește reducerea riscului de diseminare a conținutului ilegal.”

Cele cinci direcții principale ale planului Temu:

Evaluarea riscurilor: O analiză amplă a modului în care produsele ilegale ajung să fie vizibile pentru cumpărători.

Măsurarea eficienței: Folosirea unor indicatori clari pentru a vedea dacă regulile impuse chiar funcționează.

Verificarea moderării: Analizarea propriilor limite privind ștergerea conținutului și a modului în care algoritmii de recomandare pot promova din greșeală produse periculoase.

Combaterea manipulării: Identificarea vânzătorilor vicleni care profită de sistemele platformei pentru a promova articole ilegale.

Termene limită stricte: Compania are la dispoziție patru luni pentru a trimite un raport intermediar care să acopere activitatea de până la 30 noiembrie 2026, demonstrând că măsurile sunt puse efectiv în practică.

Comisia adaugă că Temu va evalua limitările acțiunilor sale de moderare a conținutului și va analiza dacă și în ce mod sistemele sale de recomandare pot amplifica răspândirea bunurilor ilegale.

În plus, CE transmite că Temu va examina influența manipulării și amplificării intenționate a articolelor ilegale, inclusiv de către vânzătorii care exploatează caracteristicile Temu pentru a răspândi listări potențial ilegale.

„Compania are acum la dispoziție patru luni pentru a realiza o evaluare intermediară a riscurilor care acoperă o perioadă de șase luni, până la 30 noiembrie 2026, pentru a asigura punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune.”

Comisia Europeană a aprobat planul Temu pentru îmbunătățirea protecției consumatorilor și limitarea comercializării produselor ilegale online, după ce, în mai 2026, a constatat că platforma nu și-a respectat obligațiile de evaluare a riscurilor și i-a aplicat o amendă de 200 de milioane de euro.

Pe lângă asta, Uniunea Europeană introduce, de la 1 noiembrie, o nouă taxă de procesare în valoare de 2 euro/categorie produs pentru comenzile online, fiind vizate coletele venite din afara Uniunii.

Taxele vor fi folosite pentru finanțarea controalelor vamale, în contextul creșterii numărului de colete comandate din Asia. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE, de patru ori mai multe decât în 2022.

Dintre acestea, 93% au provenit din China, prin platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Așadar, noua taxă de procesare se aplică fiecărei categorii de articole cuprinse într-un pachet. De exemplu, un colet care conţine trei tricouri va fi supus unei taxe de 2 euro, chiar dacă este vorba despre trei articole distincte.

În schimb, dacă pachetul conţine trei tricouri şi o pereche de pantaloni, taxa va fi de 4 euro (2 euro pentru tricouri şi 2 euro pentru pantaloni).