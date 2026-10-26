Coletele din afara UE, vizate de o nouă taxă de procesare de la 1 noiembrie. Cum se va aplica

Uniunea Europeană introduce, de la 1 noiembrie, o nouă taxă de procesare în valoare de 2 euro/categorie produs pentru comenzile online, fiind vizate coletele venite din afara Uniunii.

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Potrivit News.ro, taxa este concepută ca o măsură permanentă, însă valoarea ei va fi revizuită o dată la doi ani, în funcţie de evoluţia costurilor controalelor vamale.

Taxele vor fi folosite pentru finanțarea controalelor vamale, în contextul creșterii numărului de colete comandate din Asia. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în UE, de patru ori mai multe decât în 2022.

Dintre acestea, 93% au provenit din China, prin platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Așadar, noua taxă de procesare se aplică fiecărei categorii de articole cuprinse într-un pachet. De exemplu, un colet care conţine trei tricouri va fi supus unei taxe de 2 euro, chiar dacă este vorba despre trei articole distincte. În schimb, dacă pachetul conţine trei tricouri şi o pereche de pantaloni, taxa va fi de 4 euro (2 euro pentru tricouri şi 2 euro pentru pantaloni).

Deși taxa va fi plătită de platforme, vânzători sau intermediari, aceștia ar putea transfera costurile către cumpărători prin majorarea prețurilor.

Măsura urmărește să faciliteze controalele vamale și să împiedice intrarea pe piața europeană a produselor periculoase sau contrafăcute. Totodată, UE vrea să răspundă nemulțumirilor comercianților europeni, care reclamă concurența neloială din partea vânzătorilor de pe platformele internaționale, Franța fiind una dintre țările care au susținut măsura.

În plus, începând cu 1 iulie 2028, vor fi introduse şi taxe specifice, cu valoare redusă, pentru coletele care tranzitează depozite specializate. La acel moment, taxa de 3 euro aplicată coletelor mici va fi eliminată.

Noile reglementări sunt stabilite prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152 al Comisiei din 21 septembrie 2026 de completare a Regulamentului (UE) 2026/2108 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea cuantumului taxei de procesare la nivelul Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 22 octombrie 2026.