Tarom introduce verificarea zborurilor în timp real

Tarom a lansat o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea în timp real a statusului zborurilor Tarom și ale partenerilor din alianța SkyTeam, direct pe website și în aplicația mobilă.

Prin serviciul Flight Status / Status Zbor, poți urmări rapid situația unui zbor Tarom sau a unui partener din alianța SkyTeam care operează către destinațiile deservite de Tarom. Funcționalitatea este utilă atât atunci când ești în aeroport și îți aștepți zborul, cât și atunci când urmărești sosirea celor dragi.

Cu ajutorul Flight Status, poți verifica:

zboruri din trecut, inclusiv până la 6 luni în urmă;

zborurile programate pentru ziua curentă;

zboruri viitoare, până la 6 luni înainte;

dacă un zbor a fost sau va fi operat;

întârzierile și durata acestora, actualizate în timp real.

În plus, serviciul îți oferă acces la informații detaliate despre fiecare zbor:

detalii despre rută;

statusul zborului, inclusiv dacă se află în timpul cursei în acel moment;

ora estimată de decolare și ora de aterizare;

terminalul de decolare și terminalul de aterizare.

Astfel, ai acces rapid și clar la informații esențiale, îți planifici mai bine călătoria, verifici istoricul zborurilor și confirmi din timp eventuale modificări sau întârzieri. Experiența ta de călătorie devine mai predictibilă și mai bine informată.

Pentru a utiliza Flight Status:

accesezi website-ul TAROM sau aplicația mobilă Tarom;

intri în Meniu principal → Informații → La aeroport → Status zbor ;

; introduci numărul zborului sau selectezi ruta dorită.

Aplicația TAROM, disponibilă gratuit pentru iOS și Android, oferă control complet asupra călătoriei tale, direct de pe telefon. De la rezervarea biletelor până la îmbarcare, toate etapele sunt la un click distanță. Aplicația permite check-in rapid, descărcarea și salvarea cărții de îmbarcare în telefon sau wallet, chiar și fără conexiune la internet. Ai acces în timp real la statusul zborurilor cu noua funcționalitate Flight Status / Status zbor, poți modifica datele de călătorie sau corecta informațiile de contact din rezervare. În plus, poți adăuga servicii adiționale, consulta calendarul tarifelor pe 7 zile, găsi coordonatele agențiilor Tarom din întreaga lume și accesa rapid site-ul complet Tarom.