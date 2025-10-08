search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Supermarketurile, obligate să reducă mărcile proprii. Ce prevede noul proiect de lege

Publicat:

Un proiect de act normativ depus recent la Senat propune modificarea Legii Concurenței în sensul limitării comercializării produselor sub marcă proprie (private label) în supermarketuri și hipermarketuri, inițiatorii invocând că este nevoie de restabilirea echilibrului pe piața de retail.

Proiectul, inițiat de mai mulți parlamentari AUR, propune limitarea vânzării produselor „marcă proprie” la maximum 20% din totalul vânzărilor.

Potrivit expunerii de motive a proiectului de act normativ, propunerea legislativă urmăreşte instituirea unei măsuri concrete pentru restabilirea echilibrului pe piaţa de retail, prin:

1. Limitarea cotei de vânzări realizate prin produse sub marcă proprie la maximum 20% din totalul vânzărilor pe fiecare grupă de produse în „hipermagazine şi supermarketuri”;

2. Introducerea obligaţiei comercianţilor de a raporta anual către Consiliul Concurenţei structura vânzărilor pe grupe de produse, în scopul monitorizării respectării limitei prevăzute;

3. Stabilirea de sancţiuni contravenţionale proporţionale cu cifra de afaceri, pentru nerespectarea dispoziţiilor legale şi pentru furnizarea de informaţii false sau incomplete;

4. Precizarea faptului că limitarea cotei de vânzări prin produse sub marcă proprie nu constituie operaţiune de concentrare economică, cu excepţia cazurilor în care este realizată în cadrul unor alte operaţiuni ce se supun legislaţiei specifice.

În sprijinul aprobării proiectului de act normativ, inițiatorii au invocat faptul că „piaţa comerţului cu amănunt:ul din România, în special în sectorul alimentar, este caracterizată de o concentrare accentuată, dominată de un număr restrâns de operatori economici de talie internaţională”.

În opinia inițiatorilor, aceşti operatori deţin o poziţie dominantă în anumite regiuni şi categorii de produse, fapt ce le permite să influenţeze în mod semnificativ structura ofertei de pe piaţă.

„Unul dintre instrumentele principale utilizate de aceşti retaileri este promovarea masivă a produselor sub marcă proprie. Această strategie, deşi generează beneficii imediate pentru consumatori prin preţuri reduse, are efecte negative asupra ecosistemului concurenţial, a producătorilor autohtoni şi a diversităţii produselor disponibile pe piaţă”, susțin inițiatorii.

Aceștia au invocat date din rapoartele publice ale Consiliului Concurenţei şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), precum şi numeroasele sesizări ale asociaţiilor de producători români, din care reies o serie de disfuncţionalităţi grave în funcţionarea pieţei, între care:

- Dezechilibrul semnificativ în relaţiile comerciale dintre marii retaileri şi furnizori, în special cei mici şi mijlocii; 

- Dependenţa economică critică a furnizorilor faţă de un număr redus de clienţi (retai[eri);

- Practici comerciale neloiale, cum ar fi impunerea de preţuri sub costul de producţie pentru produsele sub marcă proprie;

- Reducerea diversităţii ofertei şi diminuarea vizibilităţii produselor româneşti în spaţiile de vânzare.

Produsele marcă proprie create în țară, preferate de români

Amintim că ultimele studiile de piață arată că românii alocă aproximativ un sfert din valoarea totală a unui coș de cumpărături pentru produsele de marcă proprie, care sunt, în medie, cu 30% mai ieftine decât produsele de brand, făcându-le o opțiune atractivă pentru mulți consumatori.

Tipurile de magazine care au cea mai mare pondere în vânzările de produse tip marcă proprie sunt discounterii, cu mai bine de 60%, și hypermarketurile, cu peste 16%. Inclusiv comercianții non-alimentari se concentrează tot mai mult pe propriile produse. De exemplu, farmaciile.

