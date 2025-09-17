De ce aleg românii lactatele marcă proprie Pilos de la Lidl?

Calitate la preț accesibil: Lidl este pe locul 1 în segmentul de lactate din România, conform studiilor realizate de YouGov®

Potrivit studiilor realizate de YouGov®, Lidl ocupă locul 1 în segmentul de lactate din România, la nivel cotă de piață în valoare și în volum (unități)*.

Astfel, Lidl România continuă să aducă pe rafturi lactate proaspete și variate, oferind clienților combinația optimă dintre calitate, preț avantajos și sprijin pentru producătorii locali. Marca proprie Pilos ocupă un loc central în această ofertă, fiind recunoscută pentru diversitatea și prospețimea produselor sale – de la lapte și iaurturi, la brânzeturi sau deserturi ușoare.

Pilos înseamnă gust autentic și prospețime de zi cu zi, la prețuri Lidl care respectă bugetul fiecărei familii. În plus, aproape 70% din cantitatea de lapte proaspăt vândută de Lidl în 2024 a provenit de la furnizori din România, ceea ce consolidează parteneriatul cu producătorii locali și susține economia locală. Zi de zi, românii pot cumpăra o gamă variată de produse lactate sub marca Pilos, toate la prețuri avantajoase. Săptămânal, Lidl are în magazine oferte și reduceri suplimentare, care fac produsele Pilos să fie și mai atractive. Săptămâna aceasta, Lidl aduce în magazinele din toată țara:

· Pilos Smântână, 12% grăsime, 200 g – 1,79 lei, preț redus cu 20% cu Lidl Plus

· Pilos Brânză Făgăraș, 5,3% grăsime, 200 g – 3,49 lei, reducere 23% cu Lidl Plus

· Pilos Lapte de consum UHT, 3,5% grăsime, 1L – 4,75 lei, reducere 14% cu Lidl Plus

· Pilos Telemea maturată din lapte de capră, min. 47% grăsime, 300 g – 10,99 lei, preț redus cu 27% cu Lidl Plus

Lidl demonstrează că lactatele pot îmbina gustul autentic cu prețurile accesibile, susținând astfel bugetul fiecărei gospodării. Această abordare a făcut ca Lidl să devină în 2024, potrivit studiilor YouGov®*, retailerul preferat de români în segmentul lactatelor, confirmând zi de zi că raportul calitate–preț rămâne unul dintre principalele atuuri Lidl apreciate de consumatori.*Conform cercetării YouGov® România, în perioada ianuarie – decembrie 2024, pe uneșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național. Studiul realizat are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic pentru toate categoriile de produse de larg consum prin intermediul cercetării de tip Panel de Gospodării a YouGov România.

Articol sustinut de Lidl