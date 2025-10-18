Suma de la care pornește licitația pentru o vilă din Corbeanca executată silit de ANAF

ANAF vinde la licitație o vilă din Corbeanca, în baza unei decizii de executare silită emisă de instanță, prețul de pornire al licitației fiind de 1,6 milioane de lei, plus TVA de 21%.

Serviciul executări silite cazuri speciale din cadrul DGRFP București organizează în data de 30.10.2025, orele 13:30 în București str. Lucrețiu Pătrășcanu nr.10, corp A, licitație (prima licitație), pentru valorificarea următorului bun imobil:

- imobil compus din teren intravilan - curți construcții, în suprafață de 832 mp notat în CF nr.122904 UAT Corbeanca și construcție P+1+M, în suprafață construită la sol de 250 mp CF 122904-C1, situat în com. Corbeanca, jud.Ilfov.

Preţ de pornire al licitaţiei 1.605.922 lei, la care se va adăuga TVA. în cotă de 21% (aproximativ 390.000 de euro).