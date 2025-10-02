Lovitură pentru Iohannis: ANAF îi execută casa din centrul Sibiului. Trebuie să returneze aproape un milion de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în executare silită imobilul din Sibiu deținut de fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa, Carmen Iohannis. Casa va fi scoasă la licitație și vândută de stat pentru recuperarea sumelor datorate, în valoare totală de 4,7 milioane de lei, reprezentând chirii încasate ilegal și ajustate cu dobânzile legale.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis soților Iohannis solicitarea de a preda cheile imobilului din Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu,

La jumătatea lunii august, familia Iohannis a primit o notificare prin care era informată că datorează 4,7 milioane de lei (circa 929.000 de euro). Suma reprezintă veniturile din chirii obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între anii 2001 și 2015, și recuperat ulterior de stat.

Imobilul va fi scos la licitație și vândut de către stat. În paralel, săptămâna viitoare, ANAF urmează să îi acționeze în instanță pe fostul președinte și pe soția sa pentru recuperarea sumei restante.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vedere intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 - 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 207/2015, au transmis reprezentanţii ANAF.

În noiembrie 2015, Carmen și Klaus Iohannis au pierdut în instanță imobilul din Sibiu în cauză. Judecătorii de la Curtea de Apel Brașov au hotărât atunci că imobilul cumpărat de Iohannis aparține statului, deoarece proprietarul inițial nu mai are moștenitori legali, potrivit Turnul Sfatului.

În 2017, Curtea de Apel Pitești le-a respins irevocabil contestația în anulare la decizia Curții de Apel Brașov. Spațiul comercial nu mai este folosit din 2015.