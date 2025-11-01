Panouri solare și baterii: ghidul sumelor și beneficiarilor eligibili

Facturile tot mai mari la energie îi determină pe români să caute soluții durabile, dincolo de programele clasice de subvenționare. După „Casa Verde”, noul program REPowerEU 2025 devine principala oportunitate pentru instalarea de panouri solare și baterii de stocare cu sprijin european.

Acesta oferă vouchere pentru echipamente verzi care reduc factura la energie și asigură independență energetică – energia produsă ziua poate fi folosită noaptea.

Interes uriaș, dar blocat de birocrație

Interesul românilor pentru energia verde și în special pentru finanțare prin acest program este mai mare ca oricând, dar procesul birocratic rămâne o frână în calea dezvoltării, spun specialiștii din domeniu.

„Românii au înțeles deja că energia verde nu e doar despre economii, ci despre control și siguranță. Fiecare panou instalat înseamnă o factură mai mică și un pas spre autonomie. Interesul este extraordinar de mare, dar este frânat de birocrație și de lipsa de comunicare coerentă. În prezent, România are peste 220.000 de prosumatori, un număr care crește lunar. Asta arată clar că dorința de independență există, însă procesul administrativ o încetinește. Sunt români care așteaptă luni întregi pentru aprobări sau plăți, iar acest blocaj transmite semnalul greșit unei piețe care altfel ar crește natural. Totuși, REPower aduce exact ce ne lipsește: predictibilitate și integrare. Adică o abordare coordonată, care obligă administrația, mediul privat și rețelele de distribuție să funcționeze în aceeași logică – reducerea dependenței de energie importată și creșterea capacităților locale de producție”, a declarat pentru „Adevărul” George Achim, CEO GTA Energy.

Cine poate primi finanțarea și câți bani sunt

Românii pot accesa finanțare nerambursabilă prin programul REPowerEU 2025 pentru panouri solare și baterii de stocare, potrivit informațiilor Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Datele publice arată că persoanele fizice pot primi vouchere nerambursabile cu următoarele valori, în funcţie de etapă şi situaţie:

• În Etapa I, Componenta A (pentru persoanele vulnerabile care nu au panouri şi/sau baterii): voucher de 5.000 de euro pentru panouri + 5.000 de euro pentru baterii, adică 10.000 de euro în total;

• În Etapa I, Componenta B (pentru populaţia generală care deţine deja panouri ≥3 kW şi aplică pentru baterii): voucher de 5.000 de euro pentru baterii;

• În Etapa II (pentru populaţia generală care nu are nici panouri, nici baterii): voucher de 5.000 de euro pentru panouri + 5.000 de euro pentru baterii, adică 10.000 de euro în total.

Acordarea efectivă a voucherelor trebuie să aibă loc până la sfârșitul trimestrului IV al anului 2025.

„Deși ghidul prevede condiții minime clare – cum ar fi o capacitate de stocare de cel puțin 5 kWh – majoritatea beneficiarilor aleg să monteze peste aceste praguri, semn că piața a evoluat și utilizatorii își doresc autonomie reală. Este și cazul sistemelor instalate cu echipamente Livoltek, unde bateriile de 10 kWh au devenit standard. Un alt trend important este apariția tarifelor dinamice la energie, care vor deveni tot mai prezente în anii următori. În acest context, o baterie inteligentă nu mai oferă doar independență, ci și economii semnificative, permițând stocarea energiei atunci când prețul este mic și utilizarea ei în orele de vârf”, a declarat pentru „Adevărul” Dorin Chisăliță, director în cadrul Livoltek România.

Programul, finanțat prin PNRR, are un buget total de peste 610 milioane de euro, echivalentul a 122.000 de vouchere.

Ce finanțează voucherele REPowerEU din cadrul PNRR:

• Anveloparea termică a locuinței;

• Instalarea de sisteme fotovoltaice de generare a energiei electrice, cu capacitate de cel puțin 3kWp, pentru consum propriu, conectate la rețeaua naţională de distribuţie;

• Putere instalată invertor/invertoare: minim 4,0 kW;

• Capacitate utilizabilă sistem stocare energie electrică: minimum 5 kWh;

• Realizarea Raportului de expertiză tehnică a clădirii;

• Realizarea Raportului de audit energetic;

• Întocmirea Certificatelor de performanță energetică (inițial și final).

Condiții de eligibilitate REPowerEU 2025

Pentru a accesa REPowerEU 2025, beneficiarii trebuie să îndeplinească criterii verificate de autorități. Solicitantul trebuie să fie persoană fizică cu domiciliul în România, la adresa proiectului, și să dețină cel puțin 50% din imobil. În cazul coproprietății, este necesar acordul tuturor proprietarilor. Pentru persoanele vulnerabile, beneficiarul trebuie să figureze pe lista POAD.

Clădirea trebuie să fie neclasată patrimonial și situată în județul unde GUEE a făcut verificarea prealabilă. Înscrierea se face printr-un instalator autorizat ANRE, care depune dosarul și semnează contractul cu beneficiarul. După aprobare, se emit voucherele virtuale, se instalează sistemul, iar statul decontează direct către firmă.

Puterea REPower pentru România

Specialiștii din domeniul energiei consideră că programul REPowerEU 2025 reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru tranziția energetică a României – nu doar prin fondurile puse la dispoziție, ci prin direcția strategică pe care o imprimă pieței.

Programul REPowerEU nu se rezumă la subvenții pentru panouri și baterii, ci „creează un nou tip de consumator – prosumatorul independent și inteligent, capabil să își gestioneze energia eficient și responsabil”, subliniază reprezentantul companiei Livoltek. „Programul REPowerEU este un pas decisiv pentru accelerarea tranziției energetice din România. El nu doar sprijină instalarea de panouri și baterii, ci consolidează un nou model de consumator – prosumatorul independent și inteligent, capabil să își gestioneze energia eficient și responsabil”, spune Dorin Chisăliță.

La rândul său, George Achim, CEO GTA Energy, avertizează că România are un potențial solar enorm – „radiație bună, teren disponibil și profesioniști competenți” – însă fără o strategie coerentă riscă să rămână o piață fragmentată, dependentă de importuri și de decizii politice de moment. „REPower este puntea dintre teorie și implementare. Fără el, totul rămâne la nivel de intenție. Dacă programe ca REPower ar fi implementate cu digitalizare, termene clare și transparență, am vedea o explozie de proiecte nu doar rezidențiale, ci și în zona agricolă și industrială – acolo unde consumul e mare și impactul direct. Interesul e acolo, resursele există”, punctează Achim.

În opinia sa, prin astfel de programe, România poate atinge adevărata independență energetică – nu doar simbolică, ci tehnică și economică, devenind astfel un lider regional în energie solară.

Documente necesare pentru REPowerEU 2025

• Carte de identitate (inclusiv a coproprietarilor, dacă este cazul);

• Extras de carte funciară (valabil maximum 60 de zile) sau document de la primărie care atestă dreptul de proprietate;

• Factură de energie electrică pe numele solicitantului;

• Adeverință de încadrare ca persoană vulnerabilă (dacă este cazul).

Toate documentele trebuie să fie emise cu cel mult 60 de zile înainte de depunerea dosarului. Nu este permisă dublă finanțare pentru același imobil prin Casa Verde Fotovoltaice sau alte programe similare din PNRR.