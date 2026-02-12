De ce au inventat rușii o contraofensivă ucraineană la Zaporojie

Forțele ruse probabil propagă o narațiune falsă „contraofensivă” ucraineană în apropierea granițelor regionale ale Dnipropetrovsk și Zaporijie, pentru a acoperi rapoarte false anterioare despre presupuse progrese în zonă, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Forțele de Apărare de Sud ale Ucrainei au negat că ar fi în curs o contraofensivă, explicând că linia frontului rămâne la cel puțin 10-15 km de localitatea Ternuvate, pe care forțele ruse au pretins că au cucerit-o.

Aceasta situație face parte dintr-un tipar mai amplu de fabricare a unor narațiuni false - de la Kupiansk la Pokrovsk și Huliaipole - care sunt menite să proiecteze o imagine a unei victorii rusești inevitabile, în timp ce luptele continuă în sudul și estul Ucrainei în timp ce în paralel se derulează negocieri de pace mediate de SUA.

Bloggerii militari ruși fabrică rapoarte despre o contraofensivă ucraineană

Un blogger militar rus a susținut că forțele ucrainene desfășoară o „contraofensivă” în apropiere de Sosnivka și Novooleksandrivka (aflate la sud-est de Oleksandrivka), respectiv Nechaivka (la nord de Huliaipole), potrivit raportului privind situația pe front publicat de analiștii de la ISW în 9 februarie. Bloggerul a susținut că forțele ucrainene au profitat de vremea cețoasă și de blocarea recentă a terminalelor Starlink pentru forțele ruse din Ucraina pentru a avansa în acea zonă.

Un alt blogger afiliat Kremlinului a relatat că trupele ucrainene au efectuat o „contraofensivă locală” în estul regiunii Zaporijie, pe care au descris-o ca fiind prima astfel de acțiune în zonă după multă vreme. Mai mulți alți bloggeri au reiterat aceste afirmații privind o presupusă contraofensivă, raportând contraatacuri cu blindate în apropierea unui lanț de așezări - Velikomihailivka și Orestopil (la est și sud-est de Oleksandrivka), precum și la Ternuvate, Priluki, Zaricine, Pișciane și Dobropillia (la nord de Huliaipole) - pe care le-au pus pe seama ceții și a destrămării comunicațiilor rusești.

Potrivit acestor bloggeri de război, trupele ucrainene au alungat forțele rusești din pozițiile la vest de Priluki, precum și din Pridorojnie, la nord-vest de Huliaipole.

Armata ucraineană respinge narațiunile rusești

Colonelul Vladislav Voloșin, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare de Sud, a declarat că trupele din subordinea sa mențin controlul asupra așezării Ternuvate. Trupele ruse au organizat o operațiune de ridicare a drapelului în așezare pentru a fabrica dovezi ale capturării acesteia, dar au eșuat, a spus el. Linia frontului se află în prezent la cel puțin 10-15 km de Ternuvate, a relatat el.

Experții ISW îl citează pe Voloșin, care neagă afirmațiile bloggerilor militari ruși despre o presupusă „contraofensivă” ucraineană la granița dintre regiunea Dnipropetrovsk și Zaporijie. Trupele ucrainene din sector desfășoară operațiuni de recunoaștere și căutare care vizează grupurile rusești de infiltrare și sabotaj, a spus el. Astfel de operațiuni sunt departe de a fi o contraofensivă, a remarcat el.

ISW: rapoartele false sunt o problemă sistemică a Rusiei

Voloșin a oferit o explicație pentru aceste narațiuni: forțele rusești și-au umflat progresele în zonă iar acum încearcă să folosească afirmațiile despre o contraofensivă ucraineană pentru a acoperi aceste rapoarte false. Grupul de experți a notat că unii bloggeri ruși pro-război și-au exprimat frustrarea față de un tipar de comportament folosit sistematic de armata rusă în care comandanții prezintă superiorilor rapoarte fabricate despre presupuse progrese pe câmpul de luptă.

Forțele rusești și, ulterior, unii bloggeri ruși, probabil au exagerat în relatările lor recente despre un avans în direcțiile Oleksandrivka și Huliaipole, a estimat ISW. În prezent, încearcă să remedieze lucrurile prin invocarea unei presupuse „contraofensive” ucrainene: dar cel mai probabil se folosesc de această narațiune ca un pretext pentru a retracta discret înaintări declarate anterior și a raporta poziții pe care trupele rusești le-au deținut probabil tot timpul.