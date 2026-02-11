Autostrada A8, într-un punct critic: risc major ca sectorul montan să rămână fără finanțare pentru exproprieri

Autostrada A8 Ungheni–Iași–Târgu Mureș se află într-un punct critic, existând riscul major ca sectorul montan să rămână fără finanțare pentru exproprieri, ceea ce ar putea afecta calendarul de execuție al proiectului. Avertismentul a fost lansat de liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, care a cerut explicații ministrului Transporturilor cu privire la întârzierile înregistrate.

Alexandru Muraru susține că procedurile pentru tronsoanele din județul Iași, respectiv Târgu Frumos – Lețcani – Ungheni, trenează nepermis și avertizează că lipsa unor decizii rapide ar putea transforma anul 2026 într-unul pierdut pentru Autostrada Unirii.

„Ne aflăm într-un punct critic pentru Autostrada Unirii (A8). Există un risc major ca sectorul montan să rămână fără finanțare pentru exproprieri în bugetul pe acest an. Mai mult, procedurile pentru tronsoanele din județul Iași trenează nepermis. Dacă nu acționăm acum, 2026 va fi un an pierdut”, a declarat Alexandru Muraru.

Potrivit acestuia, întârzierile pot duce la blocarea calendarului de execuție și, mai grav, la pierderea fondurilor europene strategice prin programul SAFE.

Liderul PNL Iași a făcut apel la parlamentarii PSD din județ și la filiala locală a partidului să sprijine proiectul Autostrăzii A8 și să evite orice acțiune care ar putea afecta implementarea acestuia.

„Ministrul Transporturilor este de la PSD, iar Moldova și Iașiul merită certitudine. Avem nevoie de un buget pe 2026 care să includă explicit banii pentru proiectare și exproprieri în zona munților”, a mai afirmat Muraru.

Totodată, acesta a anunțat că a solicitat, miercuri, ministrului Transporturilor, includerea în bugetul pentru 2026 a sumelor necesare exproprierilor de pe sectorul montan al A8, precum și stabilirea unui calendar „asumat” pentru semnarea contractelor pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani – Ungheni.