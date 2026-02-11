Ce spune Comisia Europeană după noua amânare a verdictului privind pensiile speciale dată de CCR

Comisia Europeană a transmis miercuri seară că „a luat act” de noua amânare decisă de Curtea Constituțională a României în dosarul privind reforma pensiilor speciale. Într-un răspuns pentru Digi24, oficialii europeni precizează că analizează în continuare situația și că urmează să decidă dacă mențin sau nu suspendarea sumei de 231 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), bani condiționați de adoptarea acestei reforme.

Comisia reamintește că reforma pensiilor speciale este un jalon inclus în cea de-a treia cerere de plată depusă de România în decembrie 2023. În mai 2025, Bruxelles-ul a decis suspendarea tranșei de 231 de milioane de euro aferente acestui jalon, întrucât criteriile nu erau îndeplinite. Atunci a fost stabilit un nou termen-limită: 28 noiembrie 2025.

Ulterior, România a solicitat o amânare suplimentară, iar Comisia confirmă acum că evaluează această cerere, împreună cu toate informațiile transmise între timp — inclusiv amânările repetate ale CCR.

Comisia Europreană spune că evaluarea este în curs. Fără concluzii, deocamdată

„Comisia evaluează în prezent această solicitare și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la concluziile sale în timp util. Comisia nu poate face comentarii cu privire la evaluări aflate în desfășurare”, se arată în răspunsul transmis.

Bruxelles-ul nu precizează dacă România riscă în mod iminent pierderea celor 231 de milioane de euro, însă subliniază că decizia finală depinde de clarificările și evoluțiile de la București.

Amintim că miercuri, 11 februarie, Curtea Constituțională a amânat, pentru a cincea oară, pronunțarea asupra legii privind pensiile magistraților, invocând necesitatea analizării unor documente suplimentare depuse de Înalta Curte. Noua dată stabilită este 18 februarie.

Amânările repetate au generat reacții dure în plan politic, mai ales în contextul avertismentelor transmise de Guvern și de Comisia Europeană privind riscul pierderii fondurilor din PNRR.