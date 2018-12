Dintre cei 1.620 de înscrişi, din 4 regiuni din România: Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Centru şi Nord Est, 162 au fost selectaţi pentru a obţine finanţarea de 178.000 de lei, în baza planurilor de afaceri depuse în concurs.

Gala Ingenius StartUp

Cei 162 de câştigători au avut ocazia să se cunoască între ei şi să întâlnească mentorii Ingenius Hub în cadrul Galei de premiere, care a avut loc pe data de 10 decembrie la hotel Intercontinental din Bucureşti.

În cadrul acestei gale, câştigătorii premiaţi s-au bucurat să-i asculte şi să-i întâlnească pe: Rodica Lupu, Marius Ghenea, Alexandra Cernian, Sergiu Neguţ, Cristina Chiriac şi Ionuţ Budişteanu, care au împărtăşit din experienţa lor şi au oferit soluţii inovatoare pentru dezvoltarea afacerilor şi i-au încurajat pe noii antreprenori să pornească la drum cu entuziasm, dar cu aşteptări realiste. Totodată, Mya Ţărmure şi Marius Vetrici, membri ai comunităţii Ingenius Hub, au povestit despre afacerile lor de succes, care au plecat de la o finanţare de doar de 25.000 de euro, obţinută printr-un program Ingenius Hub, în urmă cu 3 ani.

Rodica Lupu - fondatoarea Ingenius Hub

Speakeri, ambasadori si fondatoarea Ingenius Hub

Proiectul ”SmartUp your StartUp”

Ingenius Hub a lansat în acest an şi proiectul pentru tineri antreprenori, ”SmartUp your StartUp”, ce a adunat peste 30 de antreprenori, consultanţi şi experţi în cadrul unor interviuri realizate sub formă de 150 de pastile educative, pe subiecte precum: ”Marketingul între off şi online”, ”Cum devine piaţa aliatul tău”, ”Iniţierea afacerii”, ”Managementul financiar”, ”De unde, cum şi când atragi finanţări”, ”Vânzări strategice”, ”Internaţionalizarea afacerii” etc. Acest proiect educaţional poate fi urmărit în mediul online, pe toate canalelele Ingenius Hub.

Caravana Ingenius. Antreprenoriat pe Bune la tine în oraş

Tot în acest an, echipa Ingenius Hub, împreună cu partenerii săi, a organziat o amplă caravană dedicată tinerilor antreprenori, Caravana Ingenius ”Antreprenoriat pe Bune la tine în oraş”, călătorind în 17 oraşe şi bucurându-se de participarea a peste o mie de tineri şi antrenând 45 de speakeri locali şi din Bucureşti. Conferinţele din cadrul acestei caravane au avut ca scop promovarea antreprenoriatului, dar şi crearea unor contexte favorabile networkingului şi sinergiior dintre idei şi oameni. Aceste evenimente au fost gândite ţinându-se cont de contextul antreprenorial local.

Emisiunea ”Antreprenoriat pe Bune”

In ianuarie 2018 Ingenius Hub a lansat si emisiunea 'Antreprenoriat pe Bune' cu si despre antreprenori, transmisa live, pe canale online.

Emisiunea aduce in dialog cu Rodica Lupu, fondatoarea Ingenius Hub, antreprenori cu experienţe diverse, din toate industriile, cu afaceri de varii dimensiuni, pentru a explora atât poveştile de succes ale acestora, cât şi particularităţile diferitelor industrii, cele mai comune obstacole şi metode de surmontare a acestora, precum şi aspecte economice de interes mai larg. După primul sezon, însumând 12 ediţii, emisiunea a fost reluată în decembrie şi va putea fi urmarită în 2019, săptămânal, pe canalele online ale Ingenius Hub.

Dacă vreţi să fiţi alături de comunitatea Ingenius Hub şi să urmăriţi programele şi evenimentele din anul 2019, dar mai ales aventura celor 162 de antreprenori, care vor intra în următoarele 6 luni într-un Boot Camp, urmăriţi pagina de facebook Ingenius Hub şi site-ul www.ingenius-hub.eu.