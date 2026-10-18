Un preot catolic din Ecuador a murit după ce o cruce de mari dimensiuni s-a desprins de pe peretele bisericii și l-a lovit în timpul unei slujbe transmise în direct pe Internet.

Momentul prăbușirii crucii Foto: Captură YouTubeIts

Victima este Patricio Alfredo Sánchez Molinari, preot al parohiei Nuestra Señora del Perpetuo Socorro din orașul Guayaquil.

Decesul a fost confirmat de Arhidieceza din Guayaquil, care a publicat un mesaj de condoleanțe în memoria clericului, potrivit InfoVaticana, publicație specializată în informații despre Biserica Catolică.

În comunicatul oficial, Arhidieceza a anunțat că preotul „a plecat în Casa Tatălui pentru a se bucura de prezența și gloria Sa”, exprimându-și solidaritatea față de comunitatea religioasă, familie și prieteni.

Instituția nu a oferit însă detalii despre circumstanțele producerii tragediei.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală și imaginilor distribuite pe rețelele sociale, accidentul s-a produs sâmbătă, în timpul Liturghiei zilnice, transmise online.

La aproximativ 27 de minute de la începutul slujbei, o cruce fixată pe peretele din spatele altarului s-a desprins și a căzut peste preot.

Înregistrarea surprinde momentul incidentului, iar în imagini se pot auzi reacțiile și strigătele credincioșilor aflați în biserică.

Până în prezent, autoritățile bisericești nu au precizat dacă preotul a murit pe loc sau după ce a primit îngrijiri medicale și nici care a fost cauza desprinderii crucii.

Patricio Sánchez Molinari făcea parte din Congregația Preasfântului Răscumpărător (Redemptoriștii), ordin religios fondat în 1732 de Sfântul Alfons Maria de Liguori.

Parohia pe care o conducea este dedicată cultului Maicii Domnului a Ajutorului Perpetuu, devoțiune strâns legată de ordinul redemptorist.

Amintim că, în urmă cu trei ani, în România, un preot catolic a murit spulberat de un camion, după ce șoferul s-a înecat cu o bomboană.

În 2022, un preot rus care a încurajat femeile să aibă mai mulți copii pentru ca acestea să se simtă mai puțin tulburate de trimiterea fiilor lor în Ucraina, a fost ucis pe câmpul de luptă.