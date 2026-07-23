Un urs care s-a urcat în vârful unui stâlp de electricitate din statul american New Mexico a devenit viral pe rețelele de socializare, însă povestea lui s-a încheiat tragic.

Incidentul a avut loc luni, în apropiere de localitatea Gladstone, la aproximativ 270 de kilometri de Santa Fe. Imaginile îl surprind pe urs cocoțat pe traversa stâlpului, încercând să-și păstreze echilibrul în timp ce gâfâie.

Videoclipul a fost filmat de o femeie care se deplasa pe autostrada 56 spre Oklahoma. Aceasta a povestit că, inițial, nu i-a venit să creadă ce vede și s-a întors din drum pentru a privi mai atent.

„La început, chiar nu ne venea să credem ce vedeam. Ne-am întors ca să vedem mai bine. Inițial am crezut că ursul era mort, dar, când ne-am apropiat, ne-am dat seama că era încă în viață”, a declarat femeia pentru Storyful.

În înregistrare se aude și apelul la serviciul de urgență 911, în care o persoană anunță că „un urs este în vârful unui stâlp de iluminat”. Operatorul a explicat că autoritățile fuseseră deja alertate și că Departamentul pentru Vânat și Faună Sălbatică din New Mexico fusese informat, însă intervenția era extrem de dificilă.

Specialiștii au explicat că tranchilizarea animalului ar fi putut provoca o cădere de la peste 10 metri înălțime, echivalentul unui bloc cu trei etaje, ceea ce i-ar fi pus viața în pericol.

În cele din urmă, în ciuda eforturilor autorităților locale, ursul a fost electrocutat înainte de a putea fi salvat, a transmis Departamentul pentru Vânat și Faună Sălbatică din New Mexico.

Imaginile au fost redistribuite miercuri de Departamentul de Interne al SUA, care a însoțit postarea cu un mesaj ironic: „Apreciem entuziasmul pentru Dominația Energetică Americană, dar nu asta am vrut să spunem”, potrivit Fox News.

Experții în fauna sălbatică spun că urșii se cațără uneori pe stâlpii de electricitate deoarece îi confundă cu copacii, încercând să se refugieze atunci când sunt speriați de oameni, trafic sau câini.