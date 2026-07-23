 Cum ajunge un elev cu media 9,50 în gimnaziu la doar 1,75 la Evaluarea Națională. O analiză a factorilor care duc la astfel de decalaje | adevarul.ro
search
Joi, 23 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum ajunge un elev cu media 9,50 în gimnaziu la doar 1,75 la Evaluarea Națională. O analiză a factorilor care duc la astfel de decalaje

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Media din gimnaziu și nota de la Evaluarea Națională ar trebui să ofere o imagine apropiată asupra nivelului unui elev, însă datele arată decalaje importante. O analiză făcută de un profesor din Balş identifică factorii din spatele acestei diferențe.

Evaluarea Naţională rămâne o piatră de hotar pentru elevii de clasa a VIII-a. FOTO: Shutterstock
Evaluarea Naţională rămâne o piatră de hotar pentru elevii de clasa a VIII-a. FOTO: Shutterstock

Mii de elevi au intrat la Evaluarea Națională cu medii mari în catalog, dar au obținut rezultate mult mai slabe la examen, unii dintre ei nereuşind să obţină nici măcar media 5.

Un elev care termină gimnaziul cu media generală 9,50 ar trebui, în mod normal, să aibă un nivel solid de pregătire la materiile de bază. Totuși, rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 arată situații în care între nota din catalog și cea obținută la examen există diferențe greu de ignorat.

În București, pentru 4.558 dintre cei 15.422 de candidați, media de la Evaluarea Națională a fost cu cel puțin două puncte mai mică decât media generală din clasele V-VIII, iar în sute de cazuri, decalajul a ajuns la patru sau chiar cinci puncte.

Cel mai clar exemplu identificat în rezultatele publicate de Ministerul Educației este cazul unui elev de la Școala Gimnazială nr. 54 din București. După patru ani de gimnaziu, acesta a încheiat cu media generală 9,50, însă la Evaluarea Națională a obținut media 1,75: nota 1,50 la Limba și literatura română și 2 la Matematică. Diferența dintre cele două rezultate este de 7,75 puncte.

FOTO: captură ecran
FOTO: captură ecran

Situația nu este singulară. Un alt elev de la Școala Gimnazială nr. 197 a terminat gimnaziul cu media 9,00, dar a obținut 2,02 la Evaluarea Națională, diferența fiind de 6,98 puncte. Un elev de la Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu” a avut media 9,50 în clasele V-VIII, dar a obţinut media 4,25 la examen, cu un decalaj de 5,25 puncte.

În total, 81 de candidați din București au avut la Evaluarea Națională o medie cu cel puțin cinci puncte mai mică decât media obținută în gimnaziu.

Sute de elevi cu medii de cel puțin 8 nu au ajuns la media 5

Diferențele mari nu apar doar în cazurile extreme. Datele arată că 557 de elevi bucureșteni care au terminat clasele V-VIII cu medii de minimum 8 nu au reușit să obțină media 5 la Evaluarea Națională.

Dintre aceștia, 54 aveau medii generale de cel puțin 9 în gimnaziu. Pentru 498 de candidați, diferența dintre media claselor V-VIII și media de la examen a fost de minimum patru puncte, iar pentru 81 dintre ei a depășit cinci puncte.

Aceste rezultate nu arată doar situații în care un elev a pierdut câteva puncte din cauza emoțiilor sau a unei zile mai slabe. În unele cazuri, vorbim despre elevi cu rezultate bune sau foarte bune în catalog care au avut la examen note ce indică dificultăți serioase la disciplinele evaluate: Limba română și Matematică.

Catalogul și examenul nu „măsoară” același lucru

Note mai mari în catalog faţă de cele de la examene. FOTO: Inquam/Octav Ganea
Note mai mari în catalog faţă de cele de la examene. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Comparația dintre media generală din gimnaziu și rezultatul de la Evaluarea Națională trebuie făcută cu atenție, în primul rând pentru că cele două evaluări urmăresc lucruri diferite.

Media claselor V-VIII include toate disciplinele studiate în cei patru ani de gimnaziu, în timp ce Evaluarea Națională verifică, prin două probe susținute într-un interval scurt, cunoștințele și competențele elevilor la Limba română și Matematică.

Rezultatele de la examenele naţionale nu sunt însoţite de mediile obținute la aceste două materii pe parcursul gimnaziului. Din acest motiv, nu se poate spune că diferenţele dintre catalog și examen provin din note acordate greșit la examen sau intenționat mărite în la clasă.

Totuși, amploarea decalajelor ridică o întrebare importantă: cât de bine reușesc notele din catalog să arate nivelul real de pregătire al unui elev și dacă părinții și copiii primesc din timp semnale despre dificultățile care apar la materiile de examen.

Analiza rezultatelor

O imagine mai clară asupra diferențelor dintre notele din catalog și rezultatele de la examen apare într-o analiză realizată la Liceul Teoretic „Petre Pandrea” din Balș, județul Olt, publicată pe Totul pentru mame.

Directorul liceului, Marian Anghel, profesor de fizică, a analizat rezultatele celor 52 de absolvenți de clasa a VIII-a din promoția 2025-2026 care au susținut Evaluarea Națională. Pentru fiecare elev, a comparat media anuală din clasa a VIII-a la Limba română și la Matematică cu nota obținută la aceeași disciplină la examen. A urmărit, de asemenea, și rezultatele simulărilor organizate în școală în decembrie 2025 și martie 2026, precum și frecvența elevilor.

Limba română

La Limba română, nota din catalog a fost, în medie, cu 0,97 puncte mai mare decât rezultatul obținut la Evaluarea Națională. Diferențele au fost însă diferite de la o clasă la alta: în clasa a VIII-a A, decalajul mediu a fost de 1,58 puncte, în timp ce în clasa a VIII-a B a fost de doar 0,35 puncte. În prima clasă, nouă dintre cei 26 de elevi au avut diferențe de cel puțin două puncte între nota din catalog și cea de la examen.

S-au afișat rezultatele la Evaluarea Națională 2026. Notele au fost publicate mai devreme

Matematică

La Matematică, situația a fost diferită. Diferența medie a fost de numai 0,22 puncte, ceea ce Marian Anghel consideră „o calibrare bună a notării interne”, cu câteva situații individuale care ies din tipar.

Analiza a arătat și că elevii cu medii mai mari în gimnaziu au avut, în general, rezultate mai bune la Evaluarea Națională. Totuși, nivelul celor două evaluări a fost diferit: mediile generale ale celor 52 de absolvenți s-au situat între 8,50 și 10, în timp ce mediile de la examen au variat între 3,40 și 9,62.

Cinci elevi au terminat gimnaziul cu medii generale de cel puțin 9,40, dar nu au obținut media 7 la Evaluarea Națională. Cel mai mare decalaj individual identificat în această școală a fost de aproximativ trei puncte.

Criterii diferite de evaluare

Marian Anghel spune că diferențele apar și pentru că evaluările de la clasă și examenul național au criterii diferite.

„Notare internă generoasă față de baremul național - mai ales la Română, unde am găsit asimetria dintre clase; e un fenomen de calibrare a evaluării curente, nu neapărat de cunoștințe absente”, explică directorul.

O notă mai mare primită la clasă nu înseamnă neapărat că profesorul a recompensat un răspuns greșit sau că elevul nu avea cunoștințele necesare. Diferența poate apărea pentru că testele de la clasă au avut alt nivel de dificultate, au urmărit alte tipuri de competențe sau au fost corectate după repere diferite față de baremul Evaluării Naționale.

Concret, un elev poate obține o notă bună la clasă pentru modul în care s-a raportat la cerințele profesorului în momentul în care a fost ascultat, dar rezultatul său să arate altfel atunci când este evaluat printr-un subiect național, cu un format fix și criterii comune pentru toți candidații.

Nota reflecră cunoştinţele din momentul ascultării. FOTO: arhivă
Nota reflecră cunoştinţele din momentul ascultării. FOTO: arhivă

La această diferență se adaugă și condițiile examenului: evaluările de la clasă sunt numeroase și se întind pe parcursul anului, în timp ce Evaluarea Națională se bazează pe două lucrări susținute într-un timp limitat, cu o miză importantă pentru admiterea la liceu. Emoțiile și presiunea pot influența rezultatul chiar și în cazul unor elevi care au lucrat constant.

Analiza realizată de profesorul Marian Anghel a evidențiat și legătura dintre rezultate și frecvența școlară. Elevii cu multe absențe nemotivate au avut, în medie, la Evaluarea Națională un rezultat cu peste un punct mai mic decât ceilalți elevi. Datele nu arată că absențele sunt singura explicație, dar indică faptul că lipsa participării constante la cursuri poate contribui la acumularea unor goluri care nu sunt întotdeauna vizibile în notele din catalog.

Cum a ajuns media din gimnaziu să aibă o miză atât de mare

Gabi Bartic, expertă în evaluare educațională și CEO al platformei de testare standardizată Brio, spune că diferențele dintre catalog și examen trebuie analizate și prin prisma importanței pe care sistemul de educație a acordat-o mediilor.

„Inflația notelor în gimnaziu a început când media din gimnaziu a căpătat miză la admiterea în liceu. A crescut apoi odată cu bursele, pentru care media generală a devenit, în diferite perioade, un criteriu decisiv”, a explicat Gabi Bartic.

Ani la rând, media din gimnaziu conta la admiterea în liceu. FOTO: arhivă
Ani la rând, media din gimnaziu conta la admiterea în liceu. FOTO: arhivă
Radiografia unei generații la final de gimnaziu. O treime dintre copiii care au început școala în 2017 au luat sub 5 la Evaluarea Națională

Timp de mai mulți ani, media din gimnaziu a influențat direct admiterea la liceu. A reprezentat 50% din media de admitere în 2011, apoi ponderea a scăzut la 25%, iar ulterior la 20%, până în 2022. Din 2023, media claselor V-VIII nu mai intră în calculul mediei de admitere, dar este folosită în continuare pentru departajarea candidaților cu medii egale la Evaluarea Națională.

Și bursele au crescut, la rândul lor, presiunea asupra mediilor. Pragul pentru bursa de merit a fost mult timp 8,50, apoi a ajuns la 9,50. În anul școlar 2025-2026, bursa se acordă elevilor aflați în primii 15% ai clasei, cu condiția să aibă media cel puțin 9.

Standardele naționale ar putea schimba modul în care sunt acordate notele

Ministerul Educației a pus în consultare publică standardele naționale de evaluare, un instrument care ar trebui să reducă diferențele dintre felul în care sunt notate lucrările la clasă.

Standardele stabilesc, pentru fiecare disciplină și nivel de studiu, ce trebuie să știe și să poată face elevii la diferite niveluri de performanță. Documentele includ exemple de exerciții și răspunsuri și ar urma să fie folosite atât în evaluarea curentă, cât și la construirea viitoarelor evaluări naționale.

Ideea nu este ca profesorii să dea note mai mici, ci ca notele să transmită mai clar nivelul real al elevului.

„Nota umflată nu e un cadou. E un mesaj: nu are sens să forțăm pentru mai mult. Nu trebuie să crești. Ești destul – și „destul” e puțin. Rezultatul e acum în statistici: 85% dintre copiii de gimnaziu au medii peste 8,50. Nu pentru că avem o generație excepțională. Ci pentru că am decis, colectiv, că e mai ușor să ridicăm nota decât să ridicăm copilul”, mai spune Gabi Bartic.

Standardele nu vor transforma automat notele din catalog în rezultate identice cu cele de la Evaluarea Națională. Scopul lor este ca nota să fie mai ușor de interpretat: copilul și părintele să înțeleagă ce știe elevul, unde are dificultăți și ce trebuie recuperat înainte de examen.

Deocamdată, standardele se află în etapa consultării publice. Ele urmează să fie testate în școli, iar Ministerul Educației nu a stabilit încă anul din care vor deveni obligatorii.

În acelaşi context, trebuie însă subliniat şi faptul că efectul lor va depinde de mai mulţi factori, printre care pregătirea profesorilor, modul în care vor fi construite testele și aplicarea acelorași criterii în evaluarea elevilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Mulți băieți și-au pierdut mințile”. Povestea soldatului ucrainean care a supraviețuit un an într-un adăpost săpat sub linia frontului
digi24.ro
image
Ce se va întâmpla cu epava avionului Pan Am, misterul aviatic rezolvat după 74 de ani
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, deputatul cu ajutorul căruia s-ar fi încercat ruperea AUR, îl acuză pe Eugen Tomac de minciună. Susține că a fost invitat la Vila Lac: „Am primit un mesaj/ Am dat curs invitației după 4 zile”. Contactat de Gândul, Tomac susține că nu l-a invitat, dar că s-au întâlnit: „Nu știu dacă Veștea l-a sunat”. Veștea: „Nu știu cine l-a invitat! Eu nu aveam numărul lui”
gandul.ro
image
Când va fi înmormântată Bonnie Tyler. Slujba va putea fi urmărită online de fani
mediafax.ro
image
Drama trăită de Ianis Zicu în ultima lună: „Mi se face pielea de găină. E ceva ce nu pot să descriu”
fanatik.ro
image
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
libertatea.ro
image
O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
digisport.ro
image
Marina Almășan, schimbare radicală de look: „Mă amuzau bancurile cu blonde.” Ce alimente refuză în farfurie?
click.ro
image
Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Stațiunea preferată de români, acoperită de ape după o furtună violentă: "Pompierii m-au scos afară"
observatornews.ro
image
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul suspect 😲
cancan.ro
image
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
newsweek.ro
image
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
prosport.ro
image
Mașinile care pot fi respinse la Inspecția Tehnică Periodică. Lista defectelor care le lasă fără ITP în 2026
playtech.ro
image
Aymen Boutoutaou, titular în FCSB – FK Auda. Primul „11” al roș-albaștrilor e cel anunțat de Fanatik. Update
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în 38 de țări din toată lumea. „Am făcut 5 greșeli din care am învățat de-a lungul anilor”
ziare.com
image
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
digisport.ro
image
Imagini incredibile cu apartamentul lui Jorje din Mamaia. Locuința a fost devastată de turiști
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Scandal uriaş, şocul momentului în politică
romaniatv.net
image
Doliu pentru teatru și film. A murit Adela Mărculescu
mediaflux.ro
image
Michael Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor
click.ro
image
Andreea Ibacka, în lacrimi. Motivul pentru care fosta soție a lui Cabral a plâns. „Mi-a dat genul acela de emoție pe care nu o poți explica”
click.ro
image
Unde a plecat Carmen Brumă în vacanță? Vedeta a lansat o provocare pentru fani: „Nu e insulă”
click.ro
chinezoaice regale foto generată de AI png
„Orgia de 100 de zile”, un festival al decadenței care a amenințat un imperiu întreg. Împăratul, subjugat total concubinelor
okmagazine.ro
Cartofi gratinati Sursa foto shutterstock 1509363071 jpg
Cartofi gratinați. Sunt gata în 30 de minute!
clickpentrufemei.ro
Un bombardier american B-52G, același model ca cel implicat în incidentul de la Palomares, realimentat în zbor (© The U.S. National Archives)
Cum au scăpat Statele Unite patru bombe nucleare deasupra Spaniei în 1966
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Adela Mărculescu. Marea actriță a Teatrului Național avea o carieră de peste șase decenii
image
Cât de periculoasă este intervenția care le-a băgat în spital pe Antonia, Andreea Sasu și Laurette. Avertismentul medicilor

OK! Magazine

image
Partidele sexuale i-au adus Regelui Soare multiple infecții și o durere în... fund, prilejuind o mare inovație în medicină

Click! Pentru femei

image
Nu degeaba i se spune „Ducesa dificilă”! Meghan Markle a supărat un jurat „MasterChef” cu pretențiile avute în emisiune

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!