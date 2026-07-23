 Moment neprevăzut la Cotroceni: Un militar din garda de onoare a leșinat în timpul ceremoniei de primire a președintelui Indiei | adevarul.ro
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Moment neprevăzut la Cotroceni: Un militar din garda de onoare a leșinat în timpul ceremoniei de primire a președintelui Indiei

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O femeie militar a leșinat joi, 23 iulie, în timpul ceremoniei organizate la Palatul Cotroceni pentru primirea președintelui Indiei, Droupadi Murmu. Aceasta ținea drapelul României în Garda de Onoare când i s-a făcut rău și a căzut.

Femeia militar s-a prăbuşit brusc, în timpul ceremoniei. FOTO: captură video
Femeia militar s-a prăbuşit brusc, în timpul ceremoniei. FOTO: captură video

O femeie militar din Brigada 30 a leșinat joi, 23 iulie, în timpul ceremoniei oficiale organizate la Palatul Cotroceni pentru primirea președintelui Indiei, Droupadi Murmu.

Incidentul s-a produs în timp ce președintele Nicușor Dan și șefa statului indian se îndreptau pe covorul roșu spre Garda de Onoare. În imagini se vede cum femeia militar, care ținea drapelul României în cadrul formației, a căzut după ce i s-a făcut rău.

La fața locului a intervenit și Delia Dinu, șefa protocolului de la Palatul Cotroceni, care i-a acordat sprijin femeii militar, iar ulterior preşedintele Nicuşor Dan s-a interesat de starea ei. Aceasta a fost preluată ulterior de personalul de la Cotroceni și urma să fie transportată la spital pentru investigații medicale.

Primirea Președintei Republicii India, Droupadi Murmu, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 23 iulie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea
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Primirea Președintei Republicii India, Droupadi Murmu, la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 23 iulie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Incidentul de la Cotroceni are loc la câteva zile după ce un alt militar a avut nevoie de ajutor în timpul ceremoniei organizate de Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, pe 20 iulie, la Monumentul Eroilor Aerului din București. Militarului i s-a făcut rău în timpul evenimentului și a fost sprijinit de colegi și de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Ceremoniile militare presupun perioade lungi în care membrii Gărzii de Onoare stau nemișcați, în poziție de drepți, iar astfel de condiții pot fi dificile pentru organism, mai ales în cazul evenimentelor desfășurate în aer liber.

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