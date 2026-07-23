India devine un partener esențial pentru UE, deschizând României oportunități majore de investiții în IT, farmaceutică, energie verde și apărare. Expertă în relațiile UE-Asia, Ana Pantea explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, avantajele unei apropieri între București și New Delhi.

Președintele Indiei, Droupadi Murmu, efectuează în aceste zile o vizită la București, unde va avea loc și Forumul de Afaceri India-România. Joi, 23 iunie, ea s-a întâlnit cu omologul său român, Nicușor Dan, iar cei doi au susținut declarații de presă comune, pentru a puncta importanța momentului.

Fiind cea mai populată țară din lume și una dintre principalele puteri emergente, India ocupă un loc tot mai important în arhitectura geopolitică globală. Pentru Uniunea Europeană, New Delhi reprezintă un partener esențial în strategia de diversificare a parteneriatelor, de reducere a dependențelor strategice și de consolidare a rezilienței economice și tehnologice.

În același timp, India rămâne fidelă doctrinei autonomiei strategice, cooperând simultan cu Uniunea Europeană, Statele Unite, Rusia și China, în funcție de propriile interese, fără a se alinia exclusiv vreunuia dintre aceste centre de putere. Din această perspectivă, apropierea dintre Uniunea Europeană și India nu urmărește izolarea altor actori globali, ci consolidarea rezilienței economice și extinderea opțiunilor de cooperare în domenii precum tehnologia, securitatea și conectivitatea.

Vizita șefei statului indian reflectă interesul crescând al New Delhi pentru aprofundarea relațiilor cu Europa. Pentru România, deschiderea către India nu presupune o schimbare de alianțe, ci valorificarea unui parteneriat cu un actor global aflat în plină ascensiune, într-un context internațional în care centrul de greutate al economiei și al politicii mondiale se deplasează tot mai mult către Asia.

Acordul istoric de liber schimb UE - India și miza României

Ana Pantea este director de departament la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai și are expertiză în special în domenii precum securitate și puteri emergente, relațiile UE-Asia și efectele multipolarității. Într-o analiză pentru „Adevărul”, ea vorbește despre vizita președintei Indiei și despre oportunitățile care pot decurge de aici

„Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India ar reprezenta o oportunitate importantă și pentru România. Dincolo de facilitarea schimburilor comerciale, acesta ar constitui unul dintre pilonii parteneriatului strategic UE–India, alături de cooperarea în domeniul tehnologiilor critice, conectivității, energiei, securității maritime și rezilienței lanțurilor globale de aprovizionare. Pentru România, acordul ar putea facilita atragerea investițiilor, diversificarea lanțurilor de aprovizionare și consolidarea cooperării într-o serie de sectoare strategice. Mă refer, în primul rând, la industria farmaceutică și biotehnologie, tehnologia informației, inteligența artificială și transformarea digitală, precum și la securitatea cibernetică. În egală măsură, tranziția către energia verde – inclusiv în domeniul hidrogenului, energiei nucleare civile și al surselor regenerabile – oferă oportunități importante de colaborare”, spune Ana Pantea,

Alte domenii cu un potențial ridicat sunt industria de apărare și tehnologiile cu dublă utilizare (dual-use), agricultura inteligentă și industria agroalimentară, precum și dezvoltarea infrastructurii logistice, valorificând poziția strategică a României la Marea Neagră și rolul acesteia în coridoarele europene de transport, mai spune ea.

„Pe termen lung, cooperarea în cercetare și inovare poate consolida relațiile bilaterale, iar diaspora indiană și schimburile culturale pot contribui la dezvoltarea unor legături durabile între cele două societăți aparent foarte îndepărtate”.

Ana Pantea confirmă că există o apropiere, momentan, între India și tot blocul comunitar, prin acordul de liber schimb, care, deși nu a fost încă implementat, are un cadru juridic extrem de larg, care s-a lăsat așteptat timp de 20 de ani, asemănător cu mult mai mediatizatul Mercosur.

„Relația dintre Europa și India este marcată de o moștenire istorică complexă, în special de experiența colonială britanică. În prezent, guvernul condus de BJP sub premierul Narendra Modi promovează o reafirmare a identității naționale indiene și o distanțare simbolică de acest trecut colonial. Acest proces este vizibil inclusiv prin redenumirea unor orașe și spații publice, măsuri menite să consolideze o identitate națională distinctă. În același timp, perspectiva încheierii acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India poate crea premisele unei apropieri economice și strategice semnificative între cei doi parteneri”, spune Ana Pantea.

India e lider în industria farmaceutică mondială

În ce privește oportunitățile României, ea vorbește despre colaborări economice în sectoare precum cel energetic, metalurgic, IT, consultanță, logistică, finanțe și servicii bancare, farmaceutic, inteligență artificială și apărare.

„Mă refer, de exemplu, la industria farmaceutică, unde India ocupă o poziție de lider la nivel mondial, în special în producția de medicamente generice. Producătorii care exportă pe piața europeană trebuie să respecte standarde stricte de calitate și bune practici de fabricație, compatibile cu cele aplicate în Uniunea Europeană. Din acest motiv, există un nivel ridicat de încredere în calitatea produselor destinate pieței europene”, mai spune Ana Pantea.

India este una dintre marile puteri globale în domeniul serviciilor IT, al dezvoltării software și al externalizării serviciilor digitale. De altfel, la fel ca în cazul Chinei, multe companii europene și-au externalizat producția în India, profitând de existența unei forțe de muncă bine calificate și de salariile mici.

„Iarăși, vedem domenii emergente și în domeniul chimic, pe sectorul agricol, inclusiv de aparatură relevantă. Agricultura indiană a fost foarte puternic tehnologizată. Și cred că acolo există un potențial de schimb, mai ales că produsele din înaltă tehnologie sunt la prețuri accesibile. Cred că aici ar fi, din punctul meu de vedere, un domeniu interesant și o colaborare și în industria chimică, pentru că România și Uniunea Europeană au nevoie de îngrășăminte. Mai ales că Europa a avut probleme mari cu îngrășămintele de când cu războiul din Rusia, de când am decis anumite sancțiuni împotriva Rusiei. O parte dintre materiile prime și îngrășămintele utilizate în Europa proveneau din Rusia sau Belarus. După 2022, companiile europene au căutat surse alternative, iar India poate deveni unul dintre furnizorii importanți pentru anumite categorii de produse chimice și îngrășăminte. În unele cazuri, materiile prime pot avea origine rusească și pot fi prelucrate în state terțe, însă amploarea acestui fenomen diferă în funcție de produs și de lanțul de aprovizionare”, explică ea.

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Echilibrul geostrategic între BRICS și Quad

India urmărește o politică de autonomie strategică și evită alinierea exclusivă la unul dintre marile centre de putere, ceea ce înseamnă că nu a intervenit în disputele dintre Europa, Statele Unite, China și Rusia. De altfel, deși această țară are încă relații tensionate cu China, în ultimii ani s-a reușit o anumită relaxare. Nu același lucru se poate spune despre relația conflictuală cu Pakistanul. Politica externă iscusită a premierului Modi este demonstrată și de echilibrul geostrategic între BRICS și Alianța Quad, cele două sisteme din care India face parte.

„India și China continuă să aibă o dispută de frontieră, însă în ultimii ani au existat semnale de dezescaladare și de reluare treptată a dialogului bilateral. Această evoluție ilustrează pragmatismul politicii externe indiene. Pe de o parte, India este membră a BRICS, unde cooperează cu Rusia și China în domenii economice și de guvernanță globală. Pe de altă parte, participă la Dialogul de Securitate Quadrilateral (Quad), alături de Statele Unite, Japonia și Australia, un format orientat spre menținerea unui Indo-Pacific liber, deschis și stabil.

Această aparentă dualitate reflectă, în realitate, doctrina autonomiei strategice promovate de New Delhi. India evită logica alianțelor exclusive și preferă să își dezvolte parteneriate diferite în funcție de interesele sale naționale. Din perspectivă europeană, India este adesea asociată în primul rând cu dimensiunea sa culturală – cinematografia Bollywood, patrimoniul și diversitatea sa civilizațională. În realitate însă, India acționează pe scena internațională ca o putere emergentă cu obiective strategice bine definite și cu o politică externă profund pragmatică”, punctează experta.

Guvernul condus de premierul Narendra Modi urmărește menținerea unui echilibru între relațiile cu Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și China, fără a renunța la autonomia decizională a Indiei. În același timp, față de Pakistan, poziția New Delhi rămâne fermă, având în vedere implicațiile directe asupra securității naționale, arată Ana Pantea.

„În raport cu Uniunea Europeană, India promovează un pragmatism rezervat, orientat spre rezultate concrete. Negocierile privind acordul de liber schimb au cunoscut perioade de stagnare de ambele părți, însă finalizarea acestuia ar reprezenta un câștig strategic atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru India, consolidând cooperarea economică, tehnologică și geopolitică într-un context internațional marcat de competiția dintre marile puteri”, mai afirmă Ana Pantea.

În opinia sa, strategii guvernului ar trebui să găsească puncte de convergență importante pentru o dezvoltare mai accelerată a relațiilor bilaterale cu India.

„Pentru România e o vizită importantă. Eu sper ca strategii să găsească acele puncte de convergență importante. Știu că la nivel european, industria auto din Germania, tot ce înseamnă industrie fină din vestul Europei, vrea să beneficieze. Și cu siguranță va putea. Dar și noi trebuie să ne găsim un spațiu bine delimitat în acest sens. Diaspora, știți că întotdeauna în politica externă indiană diaspora joacă un rol important și cu siguranță și acest punct va fi atins, pentru că sunt tot mai mulți indieni în poziții tot mai bune și în România, cum e peste tot în lume. Și eu sper că și reprezentanții diasporei indiene să fie invitați la Forumul de Afaceri India- România”, mai spune experta.

Securitate cibernetică și și diversificarea parteneriatelor militare

În planul securității, o prezență indiană aici ar fi percepută ca un sprijin indirect, pentru o limitare a influenței rusești, în special. Cu toate acestea, India a preferat până în prezent să se ocupe predilect de Asia și de imediata vecinătate, spune Ana Pantea. Există însă și domenii în care colaborează foarte bine cu Occidentul.

India este un membru-cheie al Quadrilateralului (Cvadrilateralul sau Quad, cum mai este cunoscut), care este un parteneriat strategic ce include și Statele Unite, Japonia și Australia. Obiectivul declarat al Quad este o regiune indo-pacifică liberă, deschisă și stabilă, dar este văzut și ca un instrument de limitare a puterii Chinei în regiune.

„În privința hard power, da, India este un actor major, cu o putere nucleară care își concentrează resursele pe vecinătatea imediată sau pe garantarea rutelor maritime. Pe de altă parte, cred că aprofundarea cooperării dintre Uniunea Europeană și India poate contribui, pe termen lung, la diversificarea parteneriatelor strategice ale Indiei și la reducerea dependenței istorice de echipamentele rusești. Cred că aici ar putea fi un leveraging interesant din partea Europei de Est, cumva o împărțire, o poziționare, pentru o creștere a dimensiunii economice, garantând în același timp o reducere a cooperării militare între India și Federația Rusă. În timpul Războiului Rece știți bine că exista o dependență puternică a Indiei de producția militară din URSS. Aceste schimburi persistă. Mai puține, dar acestea mai există”, punctează Ana Pantea.

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Asta înseamnă că, deși face parte din Quad, India își ia rolul în serios și în cadrul BRICS, unde colaborează bine cu Moscova.

„Faptul că India este membră atât a BRICS, cât și a Dialogului de Securitate Quadrilateral (Quad) nu reprezintă o contradicție, ci expresia doctrinei sale de autonomie strategică. New Delhi evită logica alianțelor exclusive și preferă să coopereze simultan cu parteneri diferiți, în funcție de interesele sale economice, de securitate și geopolitice. În cadrul BRICS, India colaborează cu Rusia și China în probleme de guvernanță globală și dezvoltare economică, însă aceasta nu exclude cooperarea strânsă cu Statele Unite, Japonia, Australia sau Uniunea Europeană în domenii precum securitatea maritimă, tehnologiile critice și reziliența lanțurilor de aprovizionare”, detaliază Ana Pantea.

În ceea ce privește relațiile cu Uniunea Europeană, succesul acestora va depinde de capacitatea ambilor parteneri de a construi o relație bazată pe reciprocitate și respect pentru autonomia strategică a Indiei, crede experta. Ea mai spune că New Delhi nu își dorește să fie percepută ca un instrument al competiției geopolitice dintre Occident, China și Rusia, ci ca un actor global autonom, cu propriile priorități. Din această perspectivă, acordul de liber schimb reprezintă doar una dintre componentele unui parteneriat strategic mai amplu, care include cooperarea în domeniul tehnologiei, energiei, conectivității, cercetării și securității.

„Pentru România, aprofundarea relațiilor cu India poate genera beneficii economice importante și poate facilita integrarea în noile lanțuri globale de valoare. În același timp, la nivelul Uniunii Europene, India este privită ca un partener esențial în strategia de diversificare a parteneriatelor și de reducere a dependențelor strategice, în special în domenii precum materiile prime critice, industria farmaceutică, tehnologiile digitale și semiconductoarele. Nu este vorba despre înlocuirea Chinei sau despre transformarea Indiei într-un actor de contrabalansare a Rusiei, ci despre construirea unui parteneriat care să contribuie la consolidarea rezilienței economice și strategice a Europei într-un sistem internațional tot mai multipolar”, subliniază experta.

Ea conchide că viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și India depinde în special de felul în care europenii vor trata autoritățile de la New Delhi.

„Cred că una dintre provocările majore pentru Bruxelles va fi tratarea Indiei ca un partener egal, capabil să își definească independent interesele și prioritățile. În măsura în care această abordare va prevala, relațiile dintre Uniunea Europeană și India au potențialul de a deveni unul dintre pilonii relației dintre Uniunea Europeană și regiunea indo-pacifică”, încheie Ana Pantea.