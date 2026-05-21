search
Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mașini produse în Europa care se încadrează în programul Rabla 2026

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Interesul pentru „Rabla 2026” cu mașini produse în Europa este tot mai mare, în contextul în care autoritățile europene și guvernele naționale încearcă să susțină industria auto locală și producția realizată în Uniunea Europeană.

Fabrică de mașini
Rabla 2026 favorizează mașinile produse în Europa. Foto arhivă

Programul Rabla rămâne principalul instrument prin care statul stimulează achiziția de autoturisme noi, inclusiv modele electrice și hibride. În același timp, tot mai multe discuții vizează favorizarea mașinilor fabricate în Europa, pe fondul concurenței puternice venite din partea constructorilor asiatici.

Pentru cumpărători, țara în care este produs automobilul poate deveni un criteriu important atât din perspectiva eligibilității viitoare în program, cât și a termenelor de livrare, disponibilității pieselor și valorii de revânzare.

Programul Rabla 2026 favorizează mașinile produse în Europa

În ultimii ani, Uniunea Europeană a început să susțină tot mai activ industria auto europeană, în special segmentul vehiculelor electrice. Motivul principal îl reprezintă competiția venită din China, unde costurile de producție sunt mai reduse, iar multe modele electrice ajung pe piața europeană la prețuri foarte competitive.

În acest context, Programul Rabla 2026 ar putea favoriza indirect sau direct mașinile produse în Europa, în special cele fabricate în state membre UE. Discuțiile privind limitarea subvențiilor pentru automobilele produse în afara Europei au devenit tot mai frecvente în spațiul public și în industria auto.

Mai multe modele eligibile în programele Rabla sunt deja fabricate în uzine europene. Printre acestea se numără modele produse în Germania, Franța, Spania, Cehia, Slovacia sau România.

În paralel, unele automobile comercializate de mărci europene sunt fabricate în afara Uniunii Europene, inclusiv în Maroc, Turcia sau China, ceea ce poate deveni relevant în cazul unor eventuale modificări ale criteriilor de eligibilitate.

Ce producători auto au fabrici în Europa

Numeroși producători auto dețin fabrici în Europa și comercializează modele eligibile pentru Programul Rabla 2026.

Printre cei mai importanți producători se numără:

• Grupul Volkswagen, cu fabrici în Germania, Cehia, Slovacia și Spania;

• Renault, cu unități de producție în Franța, România și alte state europene;

• Stellantis, grup care include Peugeot, Citroën, Opel, Fiat și Jeep, cu fabrici în mai multe țări europene;

• BMW și Mercedes-Benz, cu producție importantă în Germania;

• Skoda, cu producție în Cehia;

• SEAT și Cupra, fabricate în Spania;

• Volvo, cu facilități în Suedia și Belgia;

• Ford, care produce anumite modele inclusiv în România și Germania;

• Tesla, prin fabrica Gigafactory Berlin din Germania.

În cazul Dacia, situația este mai complexă. Marca produce automobile atât în România, la Mioveni, cât și în Maroc, în uzinele de la Tanger și Casablanca.

Potrivit informațiilor oficiale Dacia și Renault Group, modelele Duster și Bigster sunt produse la Mioveni, în timp ce Sandero și unele versiuni Logan sunt fabricate inclusiv în Maroc.

De asemenea, numeroase modele electrice eligibile pentru Rabla sunt produse în Europa, precum Volkswagen ID.3 și ID.4, Renault Megane E-Tech, Peugeot e-208, Skoda Enyaq sau Tesla Model Y fabricat în Germania.

Mașini care nu sunt produse în UE

Nu toate automobilele comercializate în Europa sau deținute de mărci europene sunt produse în Uniunea Europeană.

Un exemplu important este Dacia Spring, modelul electric al mărcii Dacia, care este fabricat în China, la uzina Renault-Dongfeng din Shiyan, potrivit Automarket

Totodată, numeroși constructori auto produc vehicule în afara UE pentru reducerea costurilor de producție. Marocul, Turcia și China au devenit centre importante de producție pentru mai multe mărci europene.

În ultimii ani, constructorii chinezi precum BYD, MG, Geely sau Chery au intrat agresiv pe piața europeană, în special pe segmentul mașinilor electrice accesibile.

Există și modele Tesla produse în China sau Statele Unite, iar anumite automobile comercializate sub branduri europene sunt fabricate în afara Uniunii Europene în funcție de piața de destinație și de model.

Acest aspect poate deveni important pentru Programul Rabla 2026, mai ales dacă autoritățile vor introduce criterii legate de originea producției sau de procentul de componente fabricate în Europa.

Pentru cumpărători, verificarea țării de producție a mașinii poate deveni relevantă nu doar pentru eligibilitatea în program, ci și pentru accesul la service, disponibilitatea pieselor și valoarea de revânzare pe termen lung.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
digi24.ro
image
Președintele Nicușor Dan critică proiectul de lege PSD-AUR privind ONG-urile: ”Ar afecta societatea civilă”
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan pune frână în transparentizarea ONG-urilor. Incită organizațiile să vină în Parlament la dezbateri
gandul.ro
image
Ce se va întâmpla cu pensia ta dacă ai muncit și în alte țări
mediafax.ro
image
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
fanatik.ro
image
Schimbare istorică în spitalele din România: Dispare finanțarea pe paturi! 98% dintre unități primesc bani în plus
libertatea.ro
image
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
digi24.ro
image
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
gsp.ro
image
Gigi Becali l-a făcut ”praf” ÎN DIRECT: ”Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie”
digisport.ro
image
Drumurile construite de romani în Dacia care au rezistat până azi. Unde se află șoselele de piatră de acum 2.000 de ani
click.ro
image
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
antena3.ro
image
BREAKING. Alertă roşie în Lituania. Armata a transmis populaţiei să se adăpostească, traficul aerian în Capitală a fost suspendat
zf.ro
image
Ce trebuie să faci dacă rămâi blocat în lift. Câteva secunde fac diferenţa între viaţă şi moarte
observatornews.ro
image
EL este bărbatul care se va ocupa de înmormântarea Amianei Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
cancan.ro
image
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Alocația pentru copii 2026. Ce valoare are, cine beneficiază și când pot fi suspendate plățile
playtech.ro
image
Cine este Vlad Săcăreanu, directorul companiei care administrează clădirea Ministerului Transporturilor, unde liftul s-a prăbușit. Ce avere are și în ce scandal a mai fost implicat
fanatik.ro
image
Semnul aparent banal care poate anunța un AVC. Mulți oameni îl ignoră
ziare.com
image
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
digisport.ro
image
Un bărbat angajat pentru renovări, acuzat că a furat aur și bani din contul unei femei din Ploiești
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când se spală după Înălțare. Toate gospodinele trebuie să știe asta!
mediaflux.ro
image
„Niciun bărbat nu face pasiuni pentru femei cumsecade” » Cea mai sexy prezentatoare din România: „Am fost foarte bună la sprint”
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
click.ro
image
Salată de paste cu ton à la Cher. Un preparat bogat în proteine, se face ușor și este perfect pentru vară
click.ro
prințesa Isabelle of Valois foto profimedia 1010300729 jpg
Noaptea nunții care a durat... șapte zile. Calvarul intim la care a fost supusă prințesa franceză de numai 12 ani
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni (© Muzeul Județean Buzău)
Cercetări arheologice reluate după mai bine de două decenii în situl de la Năeni, județul Buzău
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Melek Patrisia a rupt tăcerea după sentința primită de Mario Iorgulescu. Ce a spus văduva lui Dani Vicol
image
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”

OK! Magazine

image
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa

Click! Pentru femei

image
Sheryl Crow: „Ne-am despărțit în aceeași săptămână în care am fost diagnosticată cu cancer. El era deja cu altcineva...”

Click! Sănătate

image
Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer