Mașini produse în Europa care se încadrează în programul Rabla 2026

Interesul pentru „Rabla 2026” cu mașini produse în Europa este tot mai mare, în contextul în care autoritățile europene și guvernele naționale încearcă să susțină industria auto locală și producția realizată în Uniunea Europeană.

Programul Rabla rămâne principalul instrument prin care statul stimulează achiziția de autoturisme noi, inclusiv modele electrice și hibride. În același timp, tot mai multe discuții vizează favorizarea mașinilor fabricate în Europa, pe fondul concurenței puternice venite din partea constructorilor asiatici.

Pentru cumpărători, țara în care este produs automobilul poate deveni un criteriu important atât din perspectiva eligibilității viitoare în program, cât și a termenelor de livrare, disponibilității pieselor și valorii de revânzare.

Programul Rabla 2026 favorizează mașinile produse în Europa

În ultimii ani, Uniunea Europeană a început să susțină tot mai activ industria auto europeană, în special segmentul vehiculelor electrice. Motivul principal îl reprezintă competiția venită din China, unde costurile de producție sunt mai reduse, iar multe modele electrice ajung pe piața europeană la prețuri foarte competitive.

În acest context, Programul Rabla 2026 ar putea favoriza indirect sau direct mașinile produse în Europa, în special cele fabricate în state membre UE. Discuțiile privind limitarea subvențiilor pentru automobilele produse în afara Europei au devenit tot mai frecvente în spațiul public și în industria auto.

Mai multe modele eligibile în programele Rabla sunt deja fabricate în uzine europene. Printre acestea se numără modele produse în Germania, Franța, Spania, Cehia, Slovacia sau România.

În paralel, unele automobile comercializate de mărci europene sunt fabricate în afara Uniunii Europene, inclusiv în Maroc, Turcia sau China, ceea ce poate deveni relevant în cazul unor eventuale modificări ale criteriilor de eligibilitate.

Ce producători auto au fabrici în Europa

Numeroși producători auto dețin fabrici în Europa și comercializează modele eligibile pentru Programul Rabla 2026.

Printre cei mai importanți producători se numără:

• Grupul Volkswagen, cu fabrici în Germania, Cehia, Slovacia și Spania;

• Renault, cu unități de producție în Franța, România și alte state europene;

• Stellantis, grup care include Peugeot, Citroën, Opel, Fiat și Jeep, cu fabrici în mai multe țări europene;

• BMW și Mercedes-Benz, cu producție importantă în Germania;

• Skoda, cu producție în Cehia;

• SEAT și Cupra, fabricate în Spania;

• Volvo, cu facilități în Suedia și Belgia;

• Ford, care produce anumite modele inclusiv în România și Germania;

• Tesla, prin fabrica Gigafactory Berlin din Germania.

În cazul Dacia, situația este mai complexă. Marca produce automobile atât în România, la Mioveni, cât și în Maroc, în uzinele de la Tanger și Casablanca.

Potrivit informațiilor oficiale Dacia și Renault Group, modelele Duster și Bigster sunt produse la Mioveni, în timp ce Sandero și unele versiuni Logan sunt fabricate inclusiv în Maroc.

De asemenea, numeroase modele electrice eligibile pentru Rabla sunt produse în Europa, precum Volkswagen ID.3 și ID.4, Renault Megane E-Tech, Peugeot e-208, Skoda Enyaq sau Tesla Model Y fabricat în Germania.

Mașini care nu sunt produse în UE

Nu toate automobilele comercializate în Europa sau deținute de mărci europene sunt produse în Uniunea Europeană.

Un exemplu important este Dacia Spring, modelul electric al mărcii Dacia, care este fabricat în China, la uzina Renault-Dongfeng din Shiyan, potrivit Automarket

Totodată, numeroși constructori auto produc vehicule în afara UE pentru reducerea costurilor de producție. Marocul, Turcia și China au devenit centre importante de producție pentru mai multe mărci europene.

În ultimii ani, constructorii chinezi precum BYD, MG, Geely sau Chery au intrat agresiv pe piața europeană, în special pe segmentul mașinilor electrice accesibile.

Există și modele Tesla produse în China sau Statele Unite, iar anumite automobile comercializate sub branduri europene sunt fabricate în afara Uniunii Europene în funcție de piața de destinație și de model.

Acest aspect poate deveni important pentru Programul Rabla 2026, mai ales dacă autoritățile vor introduce criterii legate de originea producției sau de procentul de componente fabricate în Europa.

Pentru cumpărători, verificarea țării de producție a mașinii poate deveni relevantă nu doar pentru eligibilitatea în program, ci și pentru accesul la service, disponibilitatea pieselor și valoarea de revânzare pe termen lung.