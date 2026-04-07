Sindicaliștii de la Damen Mangalia anunță organizarea unui protest în Capitală, după anunțarea falimentului șantierului. Salariile pentru decembrie, respinse la plată

Protestele angajaților de la Damen Mangalia au continuat marți, 7 aprilie, pentru a 14‑a zi consecutiv, pe fondul măsurilor legate de falimentul și lichidarea șantierului. Sindicatul Liber Navalistul, afiliat la Blocul Național Sindical prergătește o acțiune similară și în București.

„Sindicatul Liber Navalistul, afiliat la Blocul Național Sindical, din care fac parte angajații Șantierului Naval DAMEN Mangalia, anunță organizarea unui protest în Capitală. Vom reveni în timp util cu data și locația exactă a manifestației”, a transmis, marți, organizația

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a anunțat în timpul protestului de marți că AJOFM Constanța a respins cererea pentru plata salariilor aferente lunii decembrie 2025, aprobând doar lunile ianuarie și februarie 2026.

„Mai devreme am primit acea dispoziție de respingere din partea AJOFM pentru plata creanțelor salariale pentru luna decembrie, motivând că primele și alte adaosuri la salariu nu se acoperă din acel Fond de garantare”, a explicat Gobeajă, citat de Ziarul Amprenta.

Acesta a precizat că a contactat deja avocatul sindicatului și că va fi depusă o contestație împotriva deciziei.

„Guvernul României și-a asumat public că va plăti salariile înainte de Paște. Paștele Cailor?!“

Liderul sindical a criticat și promisiunile Guvernului privind plata salariilor înainte de Paște:

„Din păcate, suntem deja în 7 aprilie, până pe 9 aprilie, Guvernul României și-a asumat public că va plăti salariile înainte de Paște. Dar nu putem să ne întrebăm care Paște? Cel catolic a trecut deja… Paștele Cailor?!“.

Sindicaliștii cer intervenția urgentă a Guvernului

Nemulțumirea angajaților este tot mai puternică, iar Gobeajă spune că momentul pentru declarații politice a trecut. El cere măsuri concrete pentru salvarea șantierului, aflat în pragul colapsului.

„Ne-am săturat să fim mințiți, ne-am săturat de minciuni! Faceți ceva acum, în al 12-lea ceas! Răbdăm, răbdăm, dar cât să mai răbdăm?! (…) Câte trebuie să mai îndurăm?”, a transmis liderul sindical.

Acesta avertizează că lipsa unei reacții rapide din partea autorităților ar transforma statul român în responsabilul direct al prăbușirii șantierului:

„Dacă nici acum nu reacționează, practic, ei, decidenții politici – Statul român, vor fi groparii acestui șantier“, a mai spus Laurențiu Gobeajă.

Șantierul intră oficial în faliment. Urmează concedieri colective

Amintim că Șantierul Naval Damen Mangalia intră în procedură de faliment și lichidare, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar CITR.

Angajații de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero își vor primi salariile restante până la Paște. Guvernul alocă peste 250 de milioane de lei

Decizia deschide calea către încetarea contractelor de muncă ale angajaților și plasarea șantierului în conservare. Ministerul Economiei a reacționat imediat.

Reacția Ministerului Economiei

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a transmis luni că instituția a încercat să evite acest deznodământ, însă falimentul marchează închiderea unei etape și începutul alteia.

El a subliniat că „falimentul înseamnă închiderea actualei forme de organizare, intrarea șantierului în conservare și disponibilizarea angajaților, dar creează și cadrul în care pot fi găsite și construite soluții noi”.

Ministrul a precizat că salariile restante sunt în curs de plată prin Fondul de Garantare și că șantierul rămâne o prioritate strategică pentru statul român.

„Astăzi se încheie o etapă pentru Șantierul DAMEN SHIPYARDS Mangalia. Este un moment dificil, dar este și punctul din care trebuie să ne uităm responsabil la ce urmează. Ne-am asigurat că oamenii sunt protejați – din Fondul de Garantare – prin plata salariilor în următoarele luni”, a scris pe Facebook Irineu Darău

El insistă că statul nu renunță la șantier: „Nu abandonăm acest șantier, ba chiar dimpotrivă! Suntem în dialog cu toate părțile implicate și vom continua să acționăm pentru protejarea interesului strategic al României în industria navală.”

Ce urmează după respingerea planului de reorganizare

CITR, administratorul judiciar, a confirmat că votul creditorilor obligă compania să sesizeze instanța pentru deschiderea procedurii de faliment.

CEO-ul CITR, Paul‑Dieter Cîrlănaru, a declarat că „respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”.

Planul respins prevedea atragerea unui investitor strategic și transferul de business, soluție care ar fi permis continuarea activității și păstrarea angajaților.

Proteste și tensiuni în rândul angajaților

Situația financiară a șantierului a generat proteste repetate în ultimele luni. Salariații au reclamat întârzieri salariale de peste trei luni, iar unii au refuzat să mai lucreze „pentru că nu mai pot munci pe burta goală”.

Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, avertiza recent că „menținerea șantierului în funcțiune creează șanse reale de recuperare a creanțelor” și că „falimentul nu este o soluție”.

Potrivit acestuia, „sunt mii de familii care depind de acest loc de muncă”.

Ce promite statul

Ministerul Economiei susține că va continua să caute soluții pentru relansarea activității, fie prin atragerea unui investitor, fie prin alte formule considerate viabile.

„Cel mai important este să facilităm investiții sustenabile și durabile pentru viitor”, a transmis Irineu Darău.