Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Șeful Transgaz: România nu are probleme cu gazele naturale, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Directorul general al Transgraz, Ion Sterian, a dat asigurări, miercuri, că România nu are nicio problemă cu acoperirea necesarului de consum de gaze naturale, aprovizionare nefiind afectată de escaladarea tensiunilor și blocajele din Orientul Mijlociu.

Directorul general al Transgraz, Ion Sterian FOTO gov.ro
Directorul general al Transgraz, Ion Sterian FOTO gov.ro

„Nu sunt probleme cu aprovizionarea cu gaze naturale a României. În primul rând, consumurile s-au redus sub 40 de milioane de metri cubi pe zi, 39 – 40 de milioane de metri cubi pe zi, odată cu încălzirea vremii, și sunt acoperite din producția internă și din înmagazinare, ceea ce demonstrează importanța înmagazinării gazelor și a facilităților de înmagazinare a gazelor, care permit ca România să își asigure consumurile de gaze indiferent de ce se întâmplă, la nivel global și geopolitic”, a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz, pentru Mediafax.

Potrivit acestuia, chiar dacă temperaturile nu creșteau, România are capacitatea de producție internă și suficiente gaze în depozite pentru a trece cu bine de sezonul rece

„Chiar dacă nu se încălzea, făceam față. Dacă extracțiile erau de 25-30 de milioane de metri cubi pe zi în zilele cu ger, acum, pentru mâine, extrasul din înmagazinare este de 17,5 milioane de metri cubi. Mai avem circa un miliard de metri cubi de gaze înmagazinate, ceea ce echivalează cu circa 33% din capacitatea totală de depozitare a României, ceea ce este foarte bine. Mai avem mai puțin de o lună până la 1 aprilie, și altele vor fi cantitățile extrase spre sfârșitul lunii, când ne apropiem de a doua lună de primăvară. Și am avut o iarnă normală din punctul de vedere al temperaturilor, similară cu cele de acum cinci, șase, șapte ani”, a precizat șeful Transgaz.

El a precizat totodată că România este cel mai important producător de gaze din Uniunea Europeană, cu o pondere de aproximativ 35%, iar când proiectul de explorare și gazelor din perimetrul de mare adâncime din Marea Neagră Neptun Deep va ajunge la capacitate maximă producția autohtonă practic se va dubla.

Proiectul, o investiție de 4 miliarde de euro a partenerilor egali ai concesiunii, OMV Petrom, care e și operator, și Romgaz, este estimat să înceapă producția în cursul anului 2027.

Ion Sterian a subliniat de asemenea că tranzitul gazelor prin Coridorul Vertical se derulează absolut normal, nefiind influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu.

„Tranzitul gazelor nu este în niciun caz influențat de tensiunile din Orientul Mijlociu și restricțiile din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat șeful Transgaz.

Potrivit datelor oficiale, cotațiile pe bursele din Grecia, Bulgaria și Ungaria, Austria și România raportate în data de 2 martie față de data de 27 februarie 2026 au crescut procentual astfel:

ENEX Grecia – creștere 18,0 %

Balkan Gas Bulgaria – creștere 30%

⁠CEEGEX Ungaria – creștere 33,3%

CEGH Austria – creștere 31,2%

⁠BRM România – creștere 37,3%

Cotațiile pentru Austria și România pentru data de 3 martie până la ora asta raportate la data de 27 februarie indică următoarele creșteri:

CEGH Austria – creștere 57,5 %

BRM România -creștere 51,7 %

Conceptul Coridorului Vertical a fost inițiat, promovat și susținut încă din 2016, de România, prin Transgaz, prin primul Memorandum de Înțelegere semnat la București, în iulie 2017. Prin acesta se preiau în principal gazele naturale lichefiate (GNL) americane produse de companii americane (Exxon, Chevron, etc), inclusiv din terminalele GNL din Grecia existente (Revythoussa, Alexandroupolis) precum și din alte terminalele în fază de proiect (ex. Dioriga).

Top articole

