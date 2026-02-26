Garanții pentru viitorul energetic al României. Coridorul Vertical ar putea aduce un profit de până la 250 de milioane de euro pe an

Coridorul Vertical ar putea aduce un profit suplimentar de până la 250 de milioane de euro anual pentru companiile româneşti, prin creşterea tranzitului şi a lichidităţii în piaţă, susţine ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a participat, la Washington, la Transatlantic Gas Security Summit, în cadrul căruia a avut loc o reuniune în format restrâns pe tema Coridorului Vertical, scrie Agerpres.

"În cadrul Transatlantic Gas Security Summit, am avut o reuniune în format restrâns pe tema Coridorului Vertical, pentru a stabili paşii tehnici următori: interconectări, capacitate, termene clare. Coridorul Vertical înseamnă integrarea fluxurilor de gaze din Grecia-Bulgaria-România spre Europa Centrală, Republica Moldova şi Ucraina, valorificarea gazelor din Marea Neagră şi consolidarea poziţiei României ca hub regional. Analizele arată un potenţial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile româneşti, prin creşterea tranzitului şi a lichidităţii în piaţă", a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că, în paralel, a discutat despre proiectele nucleare majore, respectiv finalizarea Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, investiţie estimată la peste 7 miliarde euro, esenţială pentru creşterea producţiei stabile în bandă, şi dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) la Doiceşti, proiect strategic care poziţionează România printre primele state europene care implementează această tehnologie.

Ministrul Energiei a avut în aceste zile, la Washington, o serie de întâlniri "esenţiale pentru poziţionarea României în arhitectura energetică regională". A discutat cu reprezentanţii Atlantic Council despre securitatea energetică în Europa Centrală şi de Est şi despre rolul României ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil.

De asemenea, la Banca Mondială, au fost analizate instrumentele de finanţare şi mecanismele prin care proiectele strategice ale României pot accelera - de la infrastructura de gaze naturale până la investiţii în capacităţi noi de producţie a energiei în bandă: nuclear şi hidro.

"Vorbim despre mobilizarea unor finanţări de ordinul miliardelor de euro pentru infrastructură critică şi capacităţi energetice strategice", a punctat Bogdan Ivan.

Acesta a avut un dialog direct şi cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru a asigura o comunicare directă şi constantă între Bucureşti şi Washington privind proiectele energetice strategice ale României.

"Mulţumesc preşedintelui Nicuşor Dan pentru leadership, sprijin şi încrederea acordată. Vizita domniei sale la Washington, săptămâna trecută, a creat cadrul pentru paşi rapizi şi concreţi, iar discuţiile din aceste zile au fost continuarea directă a acestei iniţiative. Împreună cu Guvernul României, transformăm capitalul diplomatic în rezultate: tehnologie de vârf, finanţare şi execuţie accelerată. Mulţumesc, de asemenea, miniştrilor americani Chris Wright şi Doug Burgum. Angajamentul lor ferm faţă de dezvoltarea proiectelor nucleare şi de infrastructură energetică pentru securitatea energetică a României va aduce rezultate. Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiţii de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt şi transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanţare, tehnologie şi execuţie accelerată. România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală", a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.