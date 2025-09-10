Video Secțiunea 3 a A1 Sibiu–Piteşti avansează rapid. Peste 900 de oameni și 200 utilaje se află pe șantier

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Piteşti avansează susţinut, iar peste 900 de oameni şi aproximativ 200 de utilaje şi echipamente sunt mobilizate pe şantier, au informat, miercuri, reprezentanții Direcţiei Regionale de Drumuri Craiova (DRDP).

”România va avea, pentru prima dată, un tunel de autostradă realizat cu tehnologia Tunnel Boring Machine (T.B.M), pe lotul Cornetu–Tigveni al Secţiunii 3 Sibiu–Piteşti. Acest proiect este şi primul lot de autostradă aflat în execuţie pe raza de administrare a DRDP Craiova. Peste 900 de oameni şi aproximativ 200 de utilaje şi echipamente sunt mobilizate în prezent pe şantier”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Potrivit sursei citate, la portalul Piteşti se realizează testele pentru ancorajele de probă, urmând să înceapă lucrările de excavaţie şi montajul celor peste 170 ancoraje necesare.

Totodată, se montează fabrica de segmente prefabricate pentru galeriile tunelului – un pas decisiv pentru demararea forării efective.

”În cele două organizări de şantier, de la Cepari şi Racoviţa, se execută grinzile de beton necesare lucrărilor de artă de pe acest lot, în fiecare dintre organizări, antreprenorul, Webuild, a montat staţii de betoane, peste 37% din această secţiune fiind structuri”, a mai transmis DRDP Craiova.

Construcţia secţiunii 3 a autostrăzii Sibiu -Piteşti (A1) este finanţată prin Programul Transport (PT) şi trebuie finalizată până în anul 2028.