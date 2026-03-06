Ce gândesc vedetele lui Inter despre Cristi Chivu. Dezvăluirile unui jucător despre antrenorul „tânăr și neexperimentat”

Inter a ieșit din Liga Campionilor, urmând să se bată în acest sezon pentru titlul din Serie A (unde e lider detașat) și pentru Cupa Italiei (unde a ajuns în semifinale). Formația Cristi Chivu a pierdut în cea mai importantă competiție europeană, 1-3 cu Arsenal, în faza grupelor, prilej pentru „tunarul” Calafiori să discute cu mai mulți dintre jucătorii lui Inter despre antrenorul român.

În cursul acestei săptămâni, fundașul naționalei peninsulare a dezvăluit într-o emisiune ce i-au spus vedetele lui Inter despre Cristi Chivu, în momentul în care a fost întrebat dacă jucătorii obișnuiesc să profite de un antrenor „tânăr și neexperimentat”.

Calafiori a răspuns: „În primul rând, ai deja o părere formată, dacă e vorba de un antrenor care a fost un jucător grozav. Și ai o senzație instinctivă dacă tu, ca jucător, ai de-a face cu un antrenor grozav. Eu am discutat cu băieții de la Inter care sunt la naționala Italiei și toți sunt foarte încântați de Chivu. Și se vede asta când vorbește în interviuri, pare sincer și autentic, se vede asta când vorbește. Îmi plac oamenii de genul ăsta, sinceri”.

Fundașul lui Arsenal a fost completat de impresarul Giocondo Martorelli, într-o intervenție la radio: „S-a integrat foarte bine într-un club mare. Este important să lucrezi la mintea jucătorilor așa cum o face Cristi Chivu. Este important să ai stimă de sine și încredere. Câți antrenori au curajul să trimită în luptă un jucător tânăr, cum este Pio Esposito?!”.

Cel mai fierbinte moment pentru Cristi Chivu

Antrenorul român atât de apreciat în străinătate are de dat un examen important în acest weekend. Liderul din Serie A întâlnește duminică, de la ora 21.45 (DigiSport, PrimaSport) pe principala rivală la titlu, AC Milan. Echipa românului are 10 puncte avans și, dacă nu pierde, își menține sau își mărește ecartul și devine în mare proporție campioana Italiei. „Știm cât de important este acest meci în acest moment al sezonului. Și Milan face un campionat excelent, este o echipă care a pierdut doar de două ori. Au ambiție, calitate și un antrenor care pregătește foarte bine meciurile. Va trebui să fim la înălțime și sunt sigur că vom fi”, a declarat Chivu, citat de fcinter1908.it.