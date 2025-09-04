Video Stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al A0 Nord: „Va aduce beneficii semnificative pentru București”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat că a verificat joi, 4 septembrie, șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, parte esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului.

„Astăzi am verificat progresul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, componentă esențială a Inelului de Autostradă al Bucureștiului. Secțiunea Nord, cu o lungime totală de 49,57 km, are un rol strategic: va fluidiza traficul, va spori siguranța rutieră și va conecta rețeaua națională la principalele coridoare europene de transport”, a scris ministrul Ciprian Șerban, pe Facebook.

Potrivit ministrului, din acest traseu, 21 km (Lotul 2 Corbeanca – Afumați) sunt deja deschiși circulației.

„Pe Lotul 1 avem asocierea dintre un antreprenor român și un antreprenor italian, iar stadiul fizic actual al lucrărilor este de 21%. Sunt, de asemenea, mobilizate 290 de utilaje și 356 de operatori și muncitori”, a spus ministrul Șerban.

„Finalizarea A0 Nord va aduce beneficii semnificative pentru București și întreaga regiune, prin reducerea aglomerației, scurtarea timpilor de călătorie și îmbunătățirea conectivității economice și sociale”, a mai explicat ministrul Transporturilor.