Undă verde pentru construirea celui mai mic sector din autostrada A8. Contestație a fost respinsă, iar CNIR poate deschide ofertele

0
0
Publicat:

CNIR poate deschide ofertele pentru tronsonul Golăiești – Pod Ungheni, parte din A8, după ce contestația depusă în timpul licitației a fost respinsă.

Pod Ungheni FOTO: CNAIR
Pod Ungheni FOTO: CNAIR

Este vorba de un contract de 315 milioane lei pentru construirea a 2,7 km între Golăiești și Podul de la Ungheni, pod în execuție în regim de autostradă. Licitația a fost lansată în mai 2025, dar două contestații și o dispută în instanță au determinat amânări ale termenului de depunere a ofertelor până pe 15 septembrie.

Potrivit Ziarul de Iași, în plângere, potențialul ofertant a susținut că autoritatea contractantă „a modificat cerințele din documentația de atribuire sub umbrela unor așa-zise clarificări într-un mod contradictoriu față de cerințele documentației”.

„Cercetarea Consiliului relevă că răspunsurile date de autoritate acoperă întrebările formulate și lasă ofertanților libertatea de a își stabili soluțiile tehnice și calificările necesare, rezultând că răspunsurile sunt clare și complete, din perspectiva modului în care au fost redactate întrebările. (…) Se presupune că viitorii participanți la competiție sunt profesioniști ai domeniului, capabili să determine ce autorizări le sunt necesare și să își conceapă oferta în consecință”, arată decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Consiliul a stabilit, astfel, că nu există motive care să determine anularea răspunsurilor de clarificare contestate.

Respinge, ca nefondată, contestația”, mai arată CNSC.

Ofertele pentru construirea celui mai mic sector din autostrada A8 vor fi deschise săptămâna viitoare.

Economie

