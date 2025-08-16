Video Mobilizare puternică pe tronsonul montan al Autostrăzii Sibiu-Pitești. 900 de muncitori și 150 de utilaje pe șantier

Pe secțiunea 3 (parte a tronsonului montan) a Autostrăzii Sibiu-Pitești se lucrează cu aproximativ 900 de persoane şi 150 de utilaje, a anunțat sâmbătă, 16 august, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Construcţia este finanţată prin Programul Transport (PT) şi are ca termen de finalizare anul 2028.

Potrivit lui Pistol, asocierea de constructori italieni și români (Webuild – Tancrad) se concentrează în prezent pe o porţiune de 9 kilometri din cei 37,4 km ai secţiunii Cornetu – Tigveni, iar media lucrărilor la nivelul întregului şantier a depăşit 7%.

Se desfăşoară lucrări inclusiv la portalurile tunelului Poiana, cu o lungime de 1,78 km, unde, din primăvara anului viitor, ar urma să înceapă forajul cu ajutorul instalaţiei TBM.

→ Imaginea 1/4: Construcția are ca termen de finalizare anul 2028. FOTO: captură video Facebook

În acelaşi timp, „în şantier sunt puse deja în funcţiune două fabrici de grinzi prefabricate (Cepari şi Racoviţa) în care se produc cele 1.400 de grinzi necesare podurilor, pasajelor şi viaductelor de pe traseu”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

„Construcţia secţiunii 3 a Autostrăzii Sibiu-Piteşti este finanţată prin Programul Transport şi trebuie finalizată până în 2028”, a subliniat şeful CNAIR.

Cu o lungime de 37,40 km, Lotul 3 al Autostrăzii A1 are o durată de execuție de 45 de luni, calculată de la data emiterii autorizației. Prima autorizație a fost emisă abia în decembrie 2024, iar momentan constructorul WeBuild-Tancrad a primit autorizație doar pe 12 din cei 37 km, tronson care include și tunelul Poiana.