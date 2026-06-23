UE face primul pas pentru deblocarea exporturilor de oi din România

Comisia Europeană a decis marți, 23 iunie, constituirea urgentă a unui grup de experți internaționali și români pentru reluarea exporturilor de ovine din România și limitarea riscului de răspândire a variolei și pestei micilor rumegătoare în Uniunea Europeană.

News.ro scrie că Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) informează că grupul de experţi europeni va fi oficial înfiinţat în cursul acestei săptămâni sau cel târziu săptămâna viitoare.

Potrivit ANSVSA, experți europeni și români vor merge în teren pentru a evalua situația. Pe baza concluziilor acestei misiuni, la începutul lunii iulie vor fi stabilite măsurile necesare pentru reluarea exporturilor de ovine.

„Conducerea DG SANTE a oferit asigurări că această comisie îşi va începe activitatea în cel mai scurt timp posibil. Obiectivul comun al MADR şi al ANSVSA este protejarea fermierilor români şi menţinerea poziţiei de lider a României pe piaţa exporturilor de ovine”, se precizează în comunicat.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a avut, luni, discuţii tehnice la Bruxelles, în cadrul cărora delegaţia română a obţinut o deschidere promiţătoare din partea conducerii DG SANTE (Direcţia Generală Sănătate şi Siguranţă Alimentară a Comisiei Europene), existând semnale încurajatoare de sprijin direct pentru deblocarea pieţelor externe.

„Aceste negocieri esenţiale au fost susţinute politic şi la reuniunea oficială de la Luxemburg, purtate prin implicarea directă a vicepremierului şi ministrului interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

În cadrul Consiliului UE, ministrul Tánczos Barna a sprijinit pe deplin toate demersurile, planurile tehnice şi măsurile propuse de ANSVSA pentru salvarea sectorului ovin din ţara noastră.

Cu acest prilej, au avut loc discuţii şi cu Comisarul European pentru Sănătate şi Bunăstarea Animalelor, Olivér Várhelyi, în vederea identificării unor soluţii pentru deblocarea exporturilor de ovine”, se menţionează în comunicat.

ANSVSA susține că măsurile adoptate de România pentru combaterea variolei ovine și a pestei micilor rumegătoare au fost validate de partenerii europeni, care au acceptat formarea unui grup de experți pentru găsirea unei soluții de reluare a exporturilor.

UE a prelungit până la 31 decembrie 2026 interdicția exporturilor de ovine și caprine din România, invocând riscul de răspândire a pestei micilor rumegătoare după apariția unui focar în județul Mureș.