Ghid de cumpărături pentru Paște. Recomandările ANPC și ANSVSA pentru evitarea riscurilor alimentare: „Vrem să vă împărtăşim câteva sfaturi”

În pragul sărbătorilor pascale, autoritățile de control și-au intensificat verificările în piețe și magazine, vizând în special produsele tradiționale precum carnea de miel, ouăle, vopseaua de ouă și produsele de patiserie. Inspectorii avertizează consumatorii să fie extrem de vigilenți la sursa de proveniență a alimentelor.

Sfaturile comisarului Horia Constantinescu (CJPC Constanța)

Horia Constantinescu îndeamnă oamenii să acționeze ca un cumpărător „informat”, verificând cu atenție etichetele și evitând ofertele care par suspect de avantajoase:

„Verificați detaliile produselor și evitați ofertele „prea bune ca să fie adevărate”, a punctat acesta în cadrul unui interviu.

Avertismentul ANSVSA privind spațiile neautorizate

Reprezentanții Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au vorbit despre importanța achiziționării produselor de panificație doar din unități verificate, pentru a garanta respectarea normelor de igienă:

„Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor şi prăjiturile de casă sunt, pentru mulţi dintre noi, sufletul mesei de Paşte. Ca să vă bucuraţi de aceste bunătăţi în deplină siguranţă, vrem să vă împărtăşim câteva sfaturi despre cum să alegeţi cele mai bune produse pentru cei dragi. De unde cumpărăm dulciurile şi legumele de sezon? Vă recomandăm să achiziţionaţi cozonacii, pasca şi produsele de patiserie doar din spaţii autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Doar în aceste unităţi avem certitudinea că sunt respectate normele de igienă, de la preparare şi până la vânzare”, au transmis reprezentanţii ANSVSA, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, instituția atrage atenția asupra riscurilor majore reprezentate de mâncarea cumpărată prin intermediul rețelelor sociale de la persoane fizice neautorizate:

„Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spaţii necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria”.

Reguli de aur la raft

Pentru a asigura siguranța mesei de Paște, cumpărătorii sunt sfătuiți să urmeze trei pași esențiali:

- Integritatea ambalajului: Verificați ca acesta să fie curat și sigilat.

- Etichetarea corectă: Produsul trebuie să conțină data expirării, ingredientele și datele producătorului.

- Protecția produselor neambalate: Produsele de panificație vândute vrac trebuie protejate de praf și manipulate igienic.

De asemenea, evitați cumpărarea cărnii din surse neautorizate, cum ar fi vânzătorii ambulanți sau direct din portbagajul mașinilor, chiar dacă prețul poate fi mult mai bun. În cazul acestor produse, nu există nicio garanție a condițiilor de transport și depozitare.