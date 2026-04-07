Când sunt deschise mall-urile de Paște. Orarul complet pentru București

În perioada sărbătorilor de Paște ortodox din 2026 (10–13 aprilie), programul mall-urilor din România suferă modificări, însă în general marile centre comerciale păstrează un model relativ similar în fiecare an.

În Vinerea Mare (10 aprilie) și Sâmbăta Mare (11 aprilie), majoritatea mall-urilor funcționează după program normal sau ușor extins, în special pentru a acoperi fluxul crescut de cumpărători. De regulă, magazinele sunt deschise între orele 10:00 și 22:00, iar hipermarketurile din interior pot avea program prelungit, uneori până la 23:00.

În prima zi de Paște (duminică, 12 aprilie), aproape toate mall-urile din România sunt închise, inclusiv magazinele, restaurantele și zonele de divertisment. Există însă excepții punctuale: unele cinematografe sau restaurante pot funcționa după-amiaza sau seara, dar programul este redus și diferă în funcție de centru comercial.

În a doua zi de Paște (luni, 13 aprilie), mall-urile își reiau activitatea, însă de obicei cu un program mai scurt. Cele mai multe centre comerciale sunt deschise între orele 12:00 și 22:00, iar unele restaurante și cafenele pot începe activitatea mai devreme.

Per ansamblu, modelul general este clar: program normal înainte de Paște, închidere în prima zi de sărbătoare și reluarea activității în regim redus în a doua zi. Totuși, pentru siguranță, este recomandat ca fiecare client să verifice programul specific al mall-ului pe care intenționează să îl viziteze, deoarece pot exista variații locale sau decizii diferite ale operatorilor comerciali.

București Mall-Vitan:

Sâmbătă, 11 aprilie - program scurt - 10:00 - 18:00

Duminică, 12 aprilie - ÎNCHIS

Luni, 13 aprilie- program normal- 10:00-22:00

Plaza România:

Sâmbătă, 11 aprilie - program scurt - 10:00 - 18:00

Duminică, 12 aprilie - ÎNCHIS

Luni, 13 aprilie- program normal- 10:00-22:00

În restul zilelor, București Mall-Vitan și Plaza România își așteaptă clienții conform programului normal, între orele 10:00 - 22:00.

Băneasa Shopping City

10–11 aprilie: 10:00 – 22:00

12 aprilie (Paște): închis

13 aprilie: 12:00 – 22:00

AFI Cotroceni

10–11 aprilie: 10:00 – 22:00

12 aprilie: închis (posibil deschis parțial cinema/restaurante) .

13 aprilie: 12:00 – 22:00

Mega Mall București

10–11 aprilie: 10:00 – 22:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 12:00 – 22:00

ParkLake Shopping Center

10–11 aprilie: 10:00 – 22:00

12 aprilie: închis

13 aprilie: 12:00 – 22:00