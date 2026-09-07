 Șantierul Naval Mangalia intră într-o nouă etapă de vânzare. Licitația va porni de la 184 de milioane de euro | adevarul.ro
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Șantierul Naval Mangalia intră într-o nouă etapă de vânzare. Licitația va porni de la 184 de milioane de euro

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CITR anunță accelerarea procesului de vânzare a Șantierului Naval Mangalia prin organizarea unor licitații succesive, în baza Codului de Procedură Civilă. Prima licitație va porni de la valoarea de piață a activului, de 184 de milioane de euro.

Santier Damen Mangalia
CITR anunță accelerarea procesului de vânzare a Șantierului Naval Mangalia Foto: Damen

CITR va continua demersurile pentru valorificarea Șantierului Naval Mangalia prin organizarea de licitații, în urma sentinței pronunțate luni. Compania anunță că noul cadru de valorificare permite accelerarea procesului și organizarea succesivă a licitațiilor, în cazul în care la etapele anterioare nu există participanți.

Prima licitație va porni de la 100% din valoarea de piață a activului, respectiv 184 de milioane de euro, potrivit CITR. În cazul în care nu se înscriu participanți, prevederile legale permit continuarea procedurii la diferite valori procentuale.

„Obiectivul nostru rămâne valorificarea Șantierului Naval Mangalia în condiții care să îi ofere o perspectivă reală de reinserție în circuitul economic. Aplicarea mecanismului prevăzut de Codul de Procedură Civilă ne permite să avem un proces mai dinamic și să creștem șansele de atragere a unui investitor”, a declarat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Potrivit acestuia, dincolo de valorificarea activului, miza este crearea premiselor pentru reluarea activității economice și pentru efectele pozitive pe care un șantier funcțional le poate genera pentru angajați, parteneri și economia locală.

CITR precizează că va organiza etapele de valorificare cu respectarea prevederilor legale aplicabile și va comunica public calendarul și condițiile de participare la licitații.

Anterior, vânzarea activelor Șantierului Naval Mangalia a mai fost încercată prin licitații, însă fără succes. Cea de-a treia licitație, organizată în august, s-a încheiat fără niciun ofertant, iar prețul de pornire a fost de aproximativ 184 de milioane de euro, valoarea de piață a activului.

În aprilie, CITR anunța că intrarea în faliment presupune valorificarea activelor, în timp ce contractele de muncă ale angajaților urmau să înceteze.

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