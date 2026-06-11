Irineu Darău: Statutul nu poate interveni în procedura de faliment a Șantierului Naval Mangalia

Statul român nu poate influența procedura de faliment a Șantierului Naval Mangalia și nicio decizie luată de lichidatorul judiciar, a declarat ministrul Economiei, Irineu Darău. Oficialul a precizat că autoritățile caută soluții pentru viitorul activității la Mangalia și pentru păstrarea forței de muncă specializate, însă orice intervenție trebuie să respecte limitele impuse de lege.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții Sindicatului Liber Navalistul, în cadrul dialogului social permanent pe care ministerul îl desfășoară cu partenerii sindicali din sectoarele strategice ale economiei.

Discuții au avut loc în contextul recent al semnării acordurilor de cooperare din cadrul programului SAFE și au vizat perspectivele viitorului ale activității de la Șantierul Naval Mangalia, aflat într-o situație dificilă după intrarea în procedura de alimente.

Potrivit Ministerului Economiei, una dintre temele centrale ale întâlnirii a fost identificarea unor soluții care a permis includerea șantierului din Mangalia printre beneficiarii politici de localizare a produselor în programul SAFE. Reprezentanții ministerului au prezentat demersurile aflate în curs pentru clarificarea cadrului instituțional și juridic necesar astfel, după soluționarea situației legale a activului, forța de muncă specializată să poată fi integrată cu prioritate în noi proiecte industriale.

Atât reprezentanții ministerului, cât și cei ai sindicatului și-au reafirmat disponibilitatea unui continuu dialog și cooperare instituțională pentru identificarea unor soluții care să asigure viabilitatea activelor și protejarea personalului calificat. Ministerul a precizat că va continua consultările cu toate părțile implicate pentru a identifica oportunități de investiții și dezvoltare pentru viitorul activității la Șantierul 2 Mai Mangalia.

„Șantierul 2 Mai Mangalia printr-o situație dificilă și de incertitudine în urma falimentului și a procedurilor militare aferente, această situație fiind generată de mulți ani de nepăsare și de decizie greșite .

Acesta a subliniat că au făcut pași pentru menținerea dialogului social, atragerea interesului investitorilor, utilizarea fondului de garantare pentru plata salariilor restante și adaptarea unor mecanisme legislative dedicate companiilor strategice din industria de apărare.

Totodată, ministrul a insistat asupra limitelor legale ale intervenției statului în actuala procedură de insolvență și faliment. Potrivit acestuia, statul român, prin MEDAT și Șantierul Naval 2 Mai SA, nu are competența de a influența calendarul lichidării, evaluarea activelor sau deciziile privind disponibilizările, acestea fiind atribuții exclusive ale lichidatorului judiciar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.

„Procedura de faliment urmărește cursul legal, fără posibilitate de ingerință din partea statului, iar soluțiile investiționale și legale pentru viitorul șantierului naval nu pot implica societatea aflată deja în faliment” , a transmis ministerul.

În acest context, autoritățile susțin că vor continua să caute soluția pentru valorificarea potențialului industrial al șantierului și pentru păstrarea forței de muncă specializate, însă orice intervenție va fi realizată în limitele legii, cu respectarea principiilor de prudență fiscală și protejarea interesului public.

Faliment oficial la Șantierul Naval Mangalia. Urmează concedieri colective după decizia de lichidare. Reacția Ministerului Economiei

Radu Miruță spunea că Șantierul va fi scos din faliment

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat miercuri la „Interviurile Adevărul” că Șantierul Naval Damen Mangalia va fi scos din alimente, pentru că această singură soluție ca România să producă nave împreună cu Rheinmetall prin programul SAFE.

„Navele de patrulare se vor face de Rheinmetall la Șantierul Damen Mangalia 2 Mai , visa-avis de oferta celor de la Damen. Oferta Damen era pe altceva, pe alte capabilități.

Șantierul Naval va avea un contract de miliard. Va fi scos din faliment. E singură variantă. Obligația pentru Rheinmetall este să facă aceste nave la Mangalia. Sa semnat obligația pe care România o pune. Rheinmetall poate să accepte sau poate să nu accepte. Asta este limită României, impusă prin CSAT ”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Întrebat când se deblochează SAFE, ministrul a spus că dacă nu se rezolvă foarte repede, aceste contracte nu vor mai putea fi încheiate. Ministerul de Finanțe așteaptă semnătura CE ca să continuem demersurile.

„Dacă întârziem va fi o mare problemă, pentru că și alte țări au programelor lor. Pe noi nu interesează să se producă în România. Acei 3-4 șmecheri care au ajuns 30 sunt foarte deranjați pentru că nu mai vrem ca acei bani să plece din România”, a declarat Miruță, referindu-se să se genereze unele alte produse contractate din România.

Guvernul a aprobat recent o ordonanță de urgență care permite statului să preia activele funcționale ale unor companii considerate strategice pentru industria de apărare, aflate în faliment.

În acest scenariu, statul ar putea cumpăra Damen Mangalia la valoarea de lichidare.

Mișcarea vine în contextul în care Rheinmetall și gigantul maritim MSC au anunțat oficial că vor să investească împreună în șantierul naval.

„Preluarea șantierului naval din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru industria navală și de apărare din România” , au transmis cele două companii într-un comunicat comun.

Planul vizează transformarea șantierului într-un centru industrial cu dublă utilizare:

construcții navale civile;

construcții navale militare.

Rheinmetall vrea să transforme Mangalia într-un hub european

Gigantul german Rheinmetall, cunoscut pentru producția de echipamente militare și sisteme de apărare, este deja prezent în România prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și proiectul fabricii de pulberi de la Victoria.

Compania are în plan construirea Mangalia a patru nave militare finanțate prin programul european SAFE, în valoare totală de 920 de milioane de euro.

„ Șantierul Naval Mangalia poate deveni un important centru european de producție pentru construcții navale ”, au transmis reprezentanții Rheinmetall.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, declara recent că cele patru nave de patrulare vor fi construite la Mangalia și că modernizarea șantierului va fi coordonată de grupul german.