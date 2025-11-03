search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Cât câștigă România după renegocierea contractului cu Rheinmetall, pentru cea mai mare fabrică de pulberi

Publicat:

Statul român va obține beneficii suplimentare de peste 93 de milioane de euro în urma renegocierii contractului cu Rheinmetall pentru construcția fabricii de pulberi de la Victoria, Brașov.

Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall FOTO: Profimedia
Gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall FOTO: Profimedia

Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță construirea celei mai mari fabrici de pulberi din Europa, la Victoria, județul Brașov, de către gigantul din domeniul apărării Rheinmetall. Este o investiție de aproape 500 de milioane de euro care va crea 700 de locuri de muncă și va implica furnizori români în lanțul de producție.

Ministrul Radu Miruță a explicat că acordul final aduce României beneficii suplimentare față de înțelegerea inițială. Astfel, statul român va primi jumătate din finanțarea europeană de 47 de milioane de euro, față de zero în varianta inițială, iar chiria pentru platforma industrială a crescut de la 6 milioane la 9 milioane de euro.

„Am luat contractul pagină cu pagină și l-am renegociat în interesul statului român. Rezultatul: peste 93 de milioane de euro în plus pentru România. România primește acum jumătate din finanțarea europeană de 47 mil. euro, nu zero, cum se acceptase anterior. Chiria pentru platforma pe care se construiește fabrica a crescut de la 6 mil. la 9 mil. euro. Taxa de licență a fost redusă de la 8% la 6%”, a scris Radu Miruță, pe FB. 

Un aspect esențial al acordului este că România are drept de veto în deciziile strategice ale companiei, ceea ce îi asigură controlul asupra propriilor resurse.

Potrivit ministrului, renegocierea contractului a adus peste 93 de milioane de euro în plus pentru statul român.

„E genul de proiect care nu se face în liniște sau pe șest. Ci cu transparență, muncă și curajul de a cere ce ți se cuvine. Le mulțumesc colegilor din minister, celor din Administrația Prezidențială, premierului și echipei Rheinmetall! Și le mulțumesc celor care cred că România merită mai mult! Am promis curățenie și respect pentru bani, pentru resurse, pentru oameni. Asta facem acum”, a adăugat Miruță. 

