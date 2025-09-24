search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sindicaliştii de la Damen Mangalia, din nou în stradă: „Situaţia a atins un punct critic”

0
0
Publicat:

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia au ieşit din nou în stradă. Miercuri, între orele 11.30 şi 15.30, aceştia protestează în faţa Ministerului Economiei, acuzând lipsa unei strategii şi a unui plan coerent de redresare a şantierului, aflat în pragul colapsului. Sindicaliştii avertizează că nepăsarea autorităţilor pune în pericol nu doar viitorul şantierului, ci şi viaţa socială şi economică a întregului oraş Mangalia.

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează în fața Ministerului Economiei FOTO: Damen
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia protestează în fața Ministerului Economiei FOTO: Damen

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) a transmis că oamenii nu mai pot suporta incertitudinea care durează de mai bine de un an.

Situaţia a atins un punct critic: fiecare zi care trece fără să se ia decizii de către acţionarii societăţii DSMa, inclusiv reprezentanţii statului român în calitate de acţionar majoritar, precum şi fără o decizie politică pentru deblocarea situaţiei şi soluţionarea crizei, reduc şansele de redresare a şantierului, aflat aproape de colaps. Angajaţii nu mai pot suporta acest calvar care durează de peste un an, iar situaţia este disperată”, au transmis sindicaliştii.

Autorităţi acuzate de indiferenţă

Protestatarii susţin că apelurile lor repetate către Administraţia Prezidenţială, Guvern, CSAT şi ministerele de resort au rămas fără răspuns.

Autorităţile nu comunică ce intenţii au cu cel mai mare şantier naval din România, un obiectiv strategic care nu mai pare a fi de interes naţional. În lipsa unor informaţii oficiale şi asumate de decidenţi, pare că nu există nicio strategie sau un plan concret şi coerent de redresare... doar ignoranţă, nepăsare şi indiferenţă. Această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul şantierului naval, dar afectează întreaga viaţă socială şi economică a oraşului”, au precizat reprezentanţii SLN.

O forţă de muncă pe cale de dispariţie

Numărul angajaţilor scade dramatic, spun sindicaliştii, iar oamenii pleacă în alte locuri de muncă.

Nu putem asista la colapsul şantierului şi la pierderea forţei de muncă: numărul angajaţilor scade treptat sub 1.000, cândva lucrau de 10 ori mai mulţi decât acum. Oraşul este trist pentru că oamenii sunt trişti din cauza incertitudinilor şi a îngrijorărilor privind viitorul lor şi al şantierului. Nu putem tolera toate acestea, trebuie să reacţionăm! Protestăm!”, au mai transmis sindicaliştii.

Citește și: Angajații Damen Mangalia protestează vineri în fața Ministerului Economiei. Ce revendicări au și ce le oferă conducerea

Salarii întârziate şi restanţe uriaşe

Un alt motiv al protestului îl reprezintă neplata integrală a salariilor. Deşi angajaţilor li s-a promis că din luna august îşi vor primi drepturile restante, acest lucru nu s-a întâmplat.

Protestăm pentru că situaţia de la şantierul naval Damen Mangalia este critică şi dramatică. Oamenii au ajuns în situaţii disperate, muncesc în condiţii grele şi sunt plătiţi doar parţial. Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă acest lucru se amână de la o lună la alta”, au afirmat reprezentanţii SLN.

Inspectorii ITM Constanţa au efectuat mai multe controale şi au dispus măsuri obligatorii de plată a salariilor, însă societatea DSMa, aflată în insolvenţă, contestă deciziile în instanţă.

Restanţele salariale depăşesc 17 milioane de lei, iar creanţele înscrise în tabelul oficial trec de 4 milioane de lei. În plus, datoriile către bugetul de stat sunt de peste 83 de milioane de lei, iar cele curente se ridică la aproximativ 32 de milioane de euro.

Incertitudine totală privind viitorul şantierului

Sindicaliştii spun că există investitori interesaţi să preia administrarea şantierului, dar statul român nu comunică în ce stadiu se află negocierile.

Reprezentanţii statului român nu comunică care este stadiul negocierilor privind încetarea contractului de asociere cu Damen, să preia acţiunile şi să colaboreze cu investitorul interesat. Lipsa informării oficiale creează incertitudine şi îngrijorare pentru angajaţi şi comunitate”, au mai transmis reprezentanţii SLN.

Un nou semnal de alarmă

Protestul de miercuri vine după alte manifestări similare din faţa Ministerului Economiei. Sindicaliştii atrag din nou atenţia că, fără o intervenţie rapidă a autorităţilor, şantierul Damen Mangalia riscă să îşi închidă porţile definitiv, cu efecte devastatoare pentru întreaga comunitate locală.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
ANAF a pus ochii și pe banii bătrânilor. O pensionară de 72 de ani a primit o impunere de plată de 7.000 lei. Care e motivul. Femeia încasează o pensie de 2.680 lei
gandul.ro
image
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
mediafax.ro
image
Meci de risc maxim în Bănie! Peste 3.500 de fani, pregătiți să creeze „infern“ la returul România – Ungaria, după scenele de la Debrecen
fanatik.ro
image
Maria Zaharova amenință Chișinăul, înainte de alegeri: „Așteptați-vă la probleme în Moldova dacă oamenii nu reușesc să reziste ideilor lui Sandu de românizare”
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Incendiul uriaș din Pantelimon a devastat 7.000 mp. Intervenţiile continuă şi astăzi
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
playtech.ro
image
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului. Scene desprinse din filmele de acțiune
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
O mamă a murit după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu o dubiță, în Iași! În autoturism se aflau și copiii ei. În ce stare se află aceștia
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vreme la extreme. Elena Mateescu anunţă temperaturi de îngheţ la sfârşitul săptămânii
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Când ar putea avea loc o nouă majorare
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii