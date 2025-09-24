Sindicaliştii de la Damen Mangalia, din nou în stradă: „Situaţia a atins un punct critic”

Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia au ieşit din nou în stradă. Miercuri, între orele 11.30 şi 15.30, aceştia protestează în faţa Ministerului Economiei, acuzând lipsa unei strategii şi a unui plan coerent de redresare a şantierului, aflat în pragul colapsului. Sindicaliştii avertizează că nepăsarea autorităţilor pune în pericol nu doar viitorul şantierului, ci şi viaţa socială şi economică a întregului oraş Mangalia.

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) a transmis că oamenii nu mai pot suporta incertitudinea care durează de mai bine de un an.

„Situaţia a atins un punct critic: fiecare zi care trece fără să se ia decizii de către acţionarii societăţii DSMa, inclusiv reprezentanţii statului român în calitate de acţionar majoritar, precum şi fără o decizie politică pentru deblocarea situaţiei şi soluţionarea crizei, reduc şansele de redresare a şantierului, aflat aproape de colaps. Angajaţii nu mai pot suporta acest calvar care durează de peste un an, iar situaţia este disperată”, au transmis sindicaliştii.

Autorităţi acuzate de indiferenţă

Protestatarii susţin că apelurile lor repetate către Administraţia Prezidenţială, Guvern, CSAT şi ministerele de resort au rămas fără răspuns.

„Autorităţile nu comunică ce intenţii au cu cel mai mare şantier naval din România, un obiectiv strategic care nu mai pare a fi de interes naţional. În lipsa unor informaţii oficiale şi asumate de decidenţi, pare că nu există nicio strategie sau un plan concret şi coerent de redresare... doar ignoranţă, nepăsare şi indiferenţă. Această nepăsare nu doar că pune în pericol viitorul şantierului naval, dar afectează întreaga viaţă socială şi economică a oraşului”, au precizat reprezentanţii SLN.

O forţă de muncă pe cale de dispariţie

Numărul angajaţilor scade dramatic, spun sindicaliştii, iar oamenii pleacă în alte locuri de muncă.

„Nu putem asista la colapsul şantierului şi la pierderea forţei de muncă: numărul angajaţilor scade treptat sub 1.000, cândva lucrau de 10 ori mai mulţi decât acum. Oraşul este trist pentru că oamenii sunt trişti din cauza incertitudinilor şi a îngrijorărilor privind viitorul lor şi al şantierului. Nu putem tolera toate acestea, trebuie să reacţionăm! Protestăm!”, au mai transmis sindicaliştii.

Salarii întârziate şi restanţe uriaşe

Un alt motiv al protestului îl reprezintă neplata integrală a salariilor. Deşi angajaţilor li s-a promis că din luna august îşi vor primi drepturile restante, acest lucru nu s-a întâmplat.

„Protestăm pentru că situaţia de la şantierul naval Damen Mangalia este critică şi dramatică. Oamenii au ajuns în situaţii disperate, muncesc în condiţii grele şi sunt plătiţi doar parţial. Li s-a promis că, începând cu luna august 2025, se vor plăti drepturile salariale restante, însă acest lucru se amână de la o lună la alta”, au afirmat reprezentanţii SLN.

Inspectorii ITM Constanţa au efectuat mai multe controale şi au dispus măsuri obligatorii de plată a salariilor, însă societatea DSMa, aflată în insolvenţă, contestă deciziile în instanţă.

Restanţele salariale depăşesc 17 milioane de lei, iar creanţele înscrise în tabelul oficial trec de 4 milioane de lei. În plus, datoriile către bugetul de stat sunt de peste 83 de milioane de lei, iar cele curente se ridică la aproximativ 32 de milioane de euro.

Incertitudine totală privind viitorul şantierului

Sindicaliştii spun că există investitori interesaţi să preia administrarea şantierului, dar statul român nu comunică în ce stadiu se află negocierile.

„Reprezentanţii statului român nu comunică care este stadiul negocierilor privind încetarea contractului de asociere cu Damen, să preia acţiunile şi să colaboreze cu investitorul interesat. Lipsa informării oficiale creează incertitudine şi îngrijorare pentru angajaţi şi comunitate”, au mai transmis reprezentanţii SLN.

Un nou semnal de alarmă

Protestul de miercuri vine după alte manifestări similare din faţa Ministerului Economiei. Sindicaliştii atrag din nou atenţia că, fără o intervenţie rapidă a autorităţilor, şantierul Damen Mangalia riscă să îşi închidă porţile definitiv, cu efecte devastatoare pentru întreaga comunitate locală.