Ministrul Economiei susține că sancţiunile americane aplicate Lukoil nu au legătură cu activitatea din România

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că preocuparea României pentru sancţiunile americane aplicate companiei Lukoil este de a urmări ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României.

”Decizia Statelor Unite cu privire la aceste sancţiuni pe plan internaţional nu este o decizie care are legătură cu decizia Guvernului României. Cu privire la aceste sancţiuni care au fost aplicate acestor companii, suntem preocupaţi să vedem ce se întâmplă cu zona de producţie care există pe teritoriul României. Ştiu că există nişte datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie şi vom rămâne din nou cu o pagubă”, a spus ministrul Economiei, despre sancţiunile aplicate companiei Lukoil, scrie News.

MInistrul Radu Miruţă a mai spus că sunt aspecte pe care Ministerul de Finanţe, cel care este responsabil de aceste datorii, le are foarte atent în vedere şi identifică cea mai bună metodă pentru a securiza lucrurile, pe teritoriul României.

Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestor companii, într-un nou pachet de sancţiuni americane.

Sancţiunile implică îngheţarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil în Statele Unite, precum şi interzicerea tuturor companiilor americane de a face afaceri cu cele două companii.