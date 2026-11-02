 Ryanair ia în calcul măsuri dure: salarii înghețate, mai puțini însoțitori de bord și extinderea utilizări AI. Prețul biletelor ar putea crește cu până la 20% în Europa | adevarul.ro
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Ryanair ia în calcul măsuri dure: salarii înghețate, mai puțini însoțitori de bord și extinderea utilizări AI. Prețul biletelor ar putea crește cu până la 20% în Europa

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Compania aeriană Ryanair analizează o serie de măsuri de reducere a costurilor, inclusiv înghețarea salariilor, diminuarea numărului de membri ai echipajului de la bord și extinderea utilizării inteligenței artificiale, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la combustibil.

ryanair foto shutterstock
Foto: Shutterstock

Potrivit The Guardian, cel mai mare operator low-cost din Europa estimează că prețul biletelor de avion ar putea crește cu până la 20%, în timp ce factura anuală pentru combustibil ar urma să se majoreze cu aproximativ 2 miliarde de euro în următorul exercițiu financiar.

Directorul general al companiei, Michael O’Leary, a avertizat că efectele conflictului din Orientul Mijlociu continuă să se reflecte în prețul kerosenului.

„Dacă nu se ajunge rapid la o soluționare a conflictului din Orientul Mijlociu, ne așteptăm ca prețurile combustibilului pentru avioane să rămână la niveluri ridicate pe tot parcursul anului 2027”, a declarat acesta.

Ryanair se așteaptă ca tarifele pentru zborurile europene pe distanțe scurte să crească semnificativ anul viitor, însă compania consideră că această majorare nu va compensa integral explozia costurilor cu combustibilul. O’Leary a explicat că scumpirea biletelor este „puțin probabil să compenseze integral” creșterea estimată a facturii energetice.

Salarii înghețate, mai puțin personal și mai multă inteligență artificială

Pentru a limita impactul financiar, compania reevaluează toate categoriile de cheltuieli. Conducerea Ryanair spune că analizează „toate costurile la nivelul companiilor din grup”, cu accent pe renegocierea unor acorduri și pe eficientizarea operațiunilor.

Printre măsurile avute în vedere se numără „înghețări temporare ale salariilor”, „reducerea numărului de membri ai echipajelor” și „utilizarea mai extinsă a inteligenței artificiale”.

În paralel, compania a anunțat că încetinește semnificativ recrutarea de noi piloți, însoțitori de bord și participanți la programele de pregătire.

Sindicatele resping scenariul

Propunerile riscă să provoace tensiuni cu sindicatele. Reprezentanții Unite susțin că nu au fost informați despre un astfel de plan și afirmă că există deja un acord salarial care acoperă anul viitor.

„Avem deja un acord salarial multianual care acoperă anul viitor”, a declarat Oliver Richardson, reprezentant al sindicatului.

Acesta a precizat că înțelegerea încheiată cu Ryanair „nu a fost legată și nici nu a depins de performanța companiei” și, prin urmare, sindicatul se așteaptă ca aceasta „să fie respectată”.

Inteligența artificială, folosită pentru organizarea zborurilor

Conducerea Ryanair susține că inteligența artificială este deja utilizată pentru optimizarea operațiunilor și a contribuit la creșterea capacității companiei.

O’Leary afirmă că, atunci când operezi sute de aeronave, sistemele automate pot gestiona mai eficient programarea zborurilor. Potrivit acestuia, „sistemele automate pot construi programe de zbor mai bune”, ceea ce permite companiei să obțină „o productivitate mai mare din fiecare avion”.

Ryanair estimează că presiunea exercitată de costurile cu combustibilul va continua în următorii ani, iar efectele se vor resimți atât în prețul biletelor, cât și în politica de personal a companiei.

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