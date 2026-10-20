Șeful Ryanair avertizează: Europa s-ar putea confrunta cu cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istorie

Directorul general al companiei Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat marți, că prețurile biletelor de avion din Europa ar putea crește cu 10% sau până la 20% anul viitor, ceea ce ar reprezenta cea mai mare scumpire din istorie.

Compania Ryanair Foto: Pixabay

„Veți vedea o creștere a tarifelor aeriene anul viitor în Europa, cred că cu 10, 15, poate chiar 20%. Veți asista la cea mai mare creștere a tarifelor aeriene, aș spune, din istoria Europei în următoarele 12 luni”, a declarat O'Leary în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Prețurile biletelor de avion au crescut în ultima vreme din cauza războiului din Iran, care a determinat o creștere bruscă a prețurilor combustibilului pentru avioane, scrie Reuters.

Șeful Ryanair a adăugat că Ryanair și alte companii aeriene europene au avut o acoperire împotriva scumpirii combustibilului în 2026.

În luna februarie a acestui an, când ca izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, Ryanair avea prețul asigurat pentru 80% din necesarul de combustibil, la 67 de dolari pe baril, până în martie 2027.

Potrivit experților, situația ar urma să se schimbe însă din aprilie 2027, când majoritatea companiilor aeriene europene vor avea o acoperire foarte redusă împotriva fluctuațiilor de preț.

În ceea ce privește Ryanair, doar 15% din costurile cu combustibilul pentru anul viitor sunt acoperite prin astfel de contracte, la un preț de 85 de dolari pe baril.

Potrivit directorului Ryanair, în prezent, prețurile de pe piața spot sunt aproape duble.

Ryanair reduce rutele din Belgia

În cadrul conferinței de presă la Bruxelles, O’Leary a mai declarat că Ryanair va elimina 20 de rute din Belgia. Decizia a fost luată după ce autoritățile belgiene au anunțat că intenționează să majoreze, din ianuarie, taxa aplicată transportului aerian de la 2 la 7 euro.

De asemenea, acesta a vorbit și despre noul avion MAX 10. El susține că este optimist că autoritățile americane vor finaliza în această lună certificarea modelului Boeing 737 MAX 10. Acest lucru ar permite companiei să primească 16 aeronave la începutul anului 2027.

„Boeing speră ca noul avion MAX 10 să fie certificat înainte de sfârșitul lunii octombrie. Suntem destul de optimiști că acest termen va fi respectat”, a declarat O’Leary pentru Reuters.

Marți, secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, este așteptat să anunțe că Administrația Federală a Aviației a aprobat certificarea aeronava 737 MAX 10, cu întârziere de mult timp. O problemă a software-ului de navigație a amenințat cu o întârziere suplimentară a acesteia.