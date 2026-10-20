 Șeful Ryanair avertizează: Europa s-ar putea confrunta cu cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istorie | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Șeful Ryanair avertizează: Europa s-ar putea confrunta cu cea mai mare scumpire a biletelor de avion din istorie

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Directorul general al companiei Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat marți, că prețurile biletelor de avion din Europa ar putea crește cu 10% sau până la 20% anul viitor, ceea ce ar reprezenta cea mai mare scumpire din istorie.

Compania Ryanair
Compania Ryanair Foto: Pixabay

„Veți vedea o creștere a tarifelor aeriene anul viitor în Europa, cred că cu 10, 15, poate chiar 20%. Veți asista la cea mai mare creștere a tarifelor aeriene, aș spune, din istoria Europei în următoarele 12 luni”, a declarat O'Leary în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles.

Prețurile biletelor de avion au crescut în ultima vreme din cauza războiului din Iran, care a determinat o creștere bruscă a prețurilor combustibilului pentru avioane, scrie Reuters.

Șeful Ryanair a adăugat că Ryanair și alte companii aeriene europene au avut o acoperire împotriva scumpirii combustibilului în 2026. 

În luna februarie a acestui an, când ca izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, Ryanair avea prețul asigurat pentru 80% din necesarul de combustibil, la 67 de dolari pe baril, până în martie 2027.

Potrivit experților, situația ar urma să se schimbe însă din aprilie 2027, când majoritatea companiilor aeriene europene vor avea o acoperire foarte redusă împotriva fluctuațiilor de preț. 

În ceea ce privește Ryanair, doar 15% din costurile cu combustibilul pentru anul viitor sunt acoperite prin astfel de contracte, la un preț de 85 de dolari pe baril.

Potrivit directorului Ryanair, în prezent, prețurile de pe piața spot sunt aproape duble.

Ryanair reduce rutele din Belgia

În cadrul conferinței de presă la Bruxelles, O’Leary a mai declarat că Ryanair va elimina 20 de rute din Belgia. Decizia a fost luată după ce autoritățile belgiene au anunțat că intenționează să majoreze, din ianuarie, taxa aplicată transportului aerian de la 2 la 7 euro.

De asemenea, acesta a vorbit și despre noul avion MAX 10. El susține că este optimist că autoritățile americane vor finaliza în această lună certificarea modelului Boeing 737 MAX 10. Acest lucru ar permite companiei să primească 16 aeronave la începutul anului 2027.

„Boeing speră ca noul avion MAX 10 să fie certificat înainte de sfârșitul lunii octombrie. Suntem destul de optimiști că acest termen va fi respectat”, a declarat O’Leary pentru Reuters.

Marți, secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, este așteptat să anunțe că Administrația Federală a Aviației a aprobat certificarea aeronava 737 MAX 10, cu întârziere de mult timp. O problemă a software-ului de navigație a amenințat cu o întârziere suplimentară a acesteia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
digi24.ro
image
Parchet Bistrița: „Elevul de 13 ani avea însemne legionare, nu are remușcări. Motivat de faptul că îl considera indian”
stirileprotv.ro
image
„Nu știu cine l-a pus, dar este om deștept” / Gigi BECALI, despre noul premier Luca NICULESCU
gandul.ro
image
Alertă la Marea Neagră! Șeful NATO și ministrul turc de Externe, discuții de urgență după atacurile cu drone
mediafax.ro
image
„Dobitocule, mai bine mureai!” Val uriaș de hate la adresa lui MM Stoica după ce a fost implicat într-un accident rutier
fanatik.ro
image
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
libertatea.ro
image
George Simion, în Parlament: Libertate pentru Călin Georgescu! Vai, ce vă excitați când auziți numele ăsta
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a convins imediat! L-a descris în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul prim-ministru al României
digisport.ro
image
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
click.ro
image
Ce se poate construi fără autorizație, în curte, în 2026 și regula celor 20 de metri pătrați
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe
observatornews.ro
image
Primul mesaj din partea familiei lui Kim Jong-un, după ce s-a spus că ar fi în comă. Ce zice sora lui
cancan.ro
image
Cât a ajuns pensia medie în Rusia? Nu există comparație cu sumele încasate de pensionarii români!
newsweek.ro
image
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
prosport.ro
image
Unde trebuie pus termostatul ca să nu consumi gaz inutil. Detaliul care poate conta la factura de iarnă
playtech.ro
image
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea, noul ministru al Apărării în Guvernul Luca Niculescu
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
E gata! Nicolae Stanciu a ales între ”U” Cluj și FCSB și semnează pentru cel mai mare salariu din lot! Câți bani va primi
digisport.ro
image
Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea după un accident grav. Ce a pățit artistul și cum se simte acum
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunțul momentului privind marele cutremur ce va avea loc în România! Gheorghe Mărmureanu a avertizat
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”
click.ro
image
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile
click.ro
image
O celebră actriță, în lacrimi după ce a aflat că a primit un diagnostic greșit: „Mi-am pierdut munca, mi-am pierdut viața”
click.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Kate Middleton GettyImages 2300587964 jpg
Ești bine, Kate? Obosită și cu un aer îmbătrânit, Prințesa de Wales a fost departe de strălucirea obișnuită la vizita de stat
okmagazine.ro
William Bligh și alți 18 marinari, lăsați în derivă de Fletcher Christian și de răzvrătiții de pe Bounty. Acvatintă din 1790 de Robert Dodd
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament după ce Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Bolojan
image
Cum au reacționat părinții lui Valentin Sanfira la divorțul de Codruța Filip. Ce a discutat artistul cu tatăl său: „Mă așteptam”

OK! Magazine

image
„Dacă i-ar putea alunga din țară chiar acum, ar face-o!” Meghan și Harry au zilele numărate la Palat din cauza lui