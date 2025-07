Indicele ROBOR la trei luni a scăzut uşor, la 6,69%

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, joi, la 6,69% pe an, de la 6,70% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele era de 5,92% pe an, dar a început să crească din data de 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când a urcat la 6,08% pe an.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,82% pe an, de la 6,83% ziua precedentă, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,94%, de la 6,95%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2025, nivel similar cu cel din trimestrul precedent.

ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) reprezintă rata dobânzii la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară.

ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M) este rata medie ponderată a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele, pentru o perioadă de 3 luni. Este un indice de referință important în contractele de creditare, mai ales pentru creditele în lei cu dobândă variabilă.

ROBOR a fost introdus în 2010 și este indicatorul cel mai des utilizat în calcularea dobânzilor creditelor luate în lei în țara noastră, fiind înlocuit cu IRCC pentru creditele noi luate începând cu luna mai 2019.

ROBOR este calculat în fiecare zi de către BNR ca media aritmetică a ratei dobânzilor la care primele 10 bănci din țara noastră sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depozite în lei celorlalte instituții bancare. În funcție de acest indice, toate băncile stabilesc dobânzile ratelor lunare pe care vor trebui să le plătească cei ce au credite variabile în derulare, luate în lei înainte de mai 2019.