Românii bogați angajează „personal chef” asiatic. Bucătarii se adaptează rapid gusturilor familiei

Pe fondul deficitului major de forță de muncă, estimat la peste 300.000 de persoane, piața serviciilor casnice premium din România se dezvoltă rapid. În 2025, peste 100.000 de muncitori străini au fost aduși legal în țară, iar pentru 2026 se estimează o nevoie reală de cel puțin dublul acestui contingent.

Printre cei mai căutați lucrători se numără acum bucătarii personali din Asia, care transformă locuințele românilor în adevărate restaurante private.

Piața muncii din România se schimbă vizibil, iar în ultimul an s-a remarcat o tendință interesantă în segmentul serviciilor premium: tot mai multe familii înstărite aleg să angajeze bucătari personali din Asia, cunoscuți la nivel internațional sub denumirea de „personal chef”.

Una dintre cele mai cunoscute agenții de recrutare din România, Work from Asia, raportează o creștere semnificativă a cererilor pentru angajarea de personal asiatic specializat în gastronomie fină și servicii casnice de lux. Acești profesioniști oferă familiilor din România meniuri personalizate, variate și atent pregătite, care aduc experiența unui restaurant de top direct acasă.

„Românii cu posibilități financiare își doresc tot mai mult confort și experiențe culinare autentice chiar în propriul cămin. Bucătarii personali din Asia sunt foarte bine pregătiți, disciplinați și au o cultură culinară vastă, chiar dacă provin din Filipine, Indonezia sau Nepal, majoritatea au experiență internațională și știu să prepare atât mâncăruri asiatice, cât și europene. Se adaptează rapid gusturilor și stilului de viață al familiilor la care lucrează”, explică Yosef Gavriel Peisakh, General Manager al agenției Work from Asia.

Au lucrat în mari restaurante

Acesta adaugă că bucătarii asiatici se remarcă printr-un nivel ridicat de profesionalism, disciplină și o cultură culinară impresionantă, formată prin ani de studiu și experiență în bucătării internaționale. „Acești profesioniști au lucrat adesea în restaurante de top, hoteluri de lux sau reședințe private din Orientul Mijlociu, Europa și Asia de Sud-Est. Prezența unui bucătar personal asigură rafinament, confort și economie de timp, în același timp oferind o alimentație personalizată, variată și sănătoasă. Prin dedicare, atenție la detalii și o pasiune autentică pentru gastronomie, bucătarii personali din Asia transformă fiecare masă într-o experiență deosebită, aducând în casele angajatorilor un strop de profesionalism, armonie și tradiție culinară internațională”, subliniază Peisakh.

Selecția acestor profesioniști este una atentă și riguroasă, bazată pe competențe, experiență și capacitatea de a lucra în medii exigente. „Pe zona de personal casnic, ne ocupăm frecvent de recrutarea de menajere, bone, îngrijitori pentru persoane vârstnice și șoferi personali, oameni discreți, responsabili și dedicați. În paralel, tot mai multe solicitări vin pentru muncitori calificați: bucătari, ajutori de bucătari, cofetari, bijutieri, personal chef și șoferi de TIR. Fiecare candidat trece printr-un proces de evaluare complet, care include testarea abilităților practice și verificarea experienței anterioare”, precizează Peisakh.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 contingentul de lucrători străini aprobat pentru România a fost de 100.000 de persoane, însă cererile depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări au depășit 230.000, semn că nevoia reală a pieței este mult mai mare. Sectorul HoReCa, construcțiile și serviciile casnice rămân printre cele mai afectate domenii.

„Pentru mulți dintre clienții noștri, a avea un personal chef nu mai este un lux, ci o formă de echilibru între viața profesională și cea personală. Este o investiție în calitate, timp și confort, iar bucătarii asiatici reușesc să aducă această valoare în fiecare zi”, concluzionează Yosef Gavriel Peisakh.