Criza pensiilor. Unul din cinci europeni ar putea trăi în sărăcie la bătrânețe fără schimbări urgente

Sărăcia la bătrânețe va deveni norma pentru o mare parte a populației Europei, dacă politicile actuale de pensionare nu vor fi profund reformate, a avertizat autoritatea UE responsabilă cu pensiile ocupaționale.

„Unul din cinci europeni este deja expus riscului de a trăi în sărăcie la bătrânețe”, a declarat Petra Hielkema, șefa Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), cu sediul la Frankfurt.

„[Este] un procent ridicol de mare, sincer vorbind. Și dacă te uiți la femei, ele au un risc cu 30% mai mare de a ajunge în această situație”, a adăugat ea într-un interviu pentru POLITICO.

Și situația se înrăutățește: populația Europei îmbătrânește rapid, iar peste 40 de ani va exista doar 1,5 lucrători pentru fiecare pensionar. Aceasta este jumătate din raportul actual.

„Unele țări au ajuns deja aici. Și asta nu este sustenabil”, a spus Hielkema. „Europa are o problemă cu pensiile, iar țările care nu au sisteme suplimentare de pensii puternice sunt cu adevărat expuse riscului.”

Decenii la rând, modelul european standard a fost să se bazeze pe un sistem public de pensii pentru a asigura traiul cetățenilor la bătrânețe. Dar pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult și ratele natalității scad, costul finanțării acestor sisteme crește vertiginos.

La aceasta se adaugă și alte costuri ale unei populații îmbătrânite, cum ar fi sănătatea și îngrijirea persoanelor vârstnice, iar factura pentru contribuabili devine uriașă.

O soluție este crearea unor sisteme complementare de pensii private sau ocupaționale, pentru a asigura cetățenilor un fond personal de economii pe care să îl poată folosi la pensionare.

Țările scandinave sunt cele mai bine pregătite pentru criza care vine, deoarece dispun de multiple surse pentru pensionari: un sistem de pensii prin contribuții curente, fonduri ocupaționale de pensii — ceea ce înseamnă că atunci când lucrezi, economisești și pentru pensia ta — și investiții suplimentare în produse de pensii.

Însă multe țări, în special din Europa de Est și de Sud, se bazează în principal pe pensiile de stat și au sume mai mici la pensie comparativ cu salariile.

În multe cazuri, cetățenii nu sunt pe deplin conștienți de situația lor, deoarece autoritățile publice și angajatorii nu le oferă o imagine completă a drepturilor lor de pensie. Bruxelles-ul poate face doar recomandări, pentru că competența rămâne la nivel național.

Totuși, Hielkema, o olandeză care conduce autoritatea de pensii ocupaționale din 2021, este convinsă că există „un moment potrivit” pentru o schimbare majoră, care va oferi EIOPA un rol mai mare.

„În primul rând, vedem că problema devine tot mai mare, și la fel fac și guvernele individuale. Și în al doilea rând, să fim sinceri, de ce sunt pensiile pe agendă? Pentru că avem nevoie de mai multe investiții, iar una dintre modalitățile de a genera mai multe investiții este să mutăm economiile din conturile bancare în produse de investiții”, a explicat ea.