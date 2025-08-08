România riscă sancțiuni din cauza lucrătorilor non-UE plecați ilegal în UE

Tot mai mulți angajatori români care lucrează cu personal asiatic se confruntă cu o problemă juridică delicată și adesea neclară, legată de momentul în care un cetățean non-UE părăsește România fără respectarea procedurilor de transfer în alt stat membru al Uniunii Europene.

Consecințele pot fi severe atât pentru muncitori străini, cât și pentru angajatori, în condițiile în care autoritățile pot emite alerte în Sistemul Informatic Schengen (SIS), ceea ce atrage interdicții de intrare în spațiul Schengen și compromite viitorul profesional al muncitorului în Europa.

Potrivit legislației în vigoare, permisul de ședere pentru muncă în România este strict condiționat de activitatea desfășurată pe teritoriul național. În momentul în care un angajat nu se mai prezintă la muncă și există indicii că a părăsit țara pentru a lucra într-un alt stat UE fără transfer legal, angajatorul poate notifica Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), care are la dispoziție instrumentul semnalării în SIS. Acest sistem european de alertă poate bloca revenirea lucrătorului în România sau accesul său la alte forme de angajare legală în spațiul comunitar pentru o perioadă care, potrivit reglementărilor, variază între trei și cinci ani.

Yosef Gavriel Peisakh, general manager al Work from Asia, subliniază că aceste situații au devenit din ce în ce mai frecvente și că este nevoie de un cadru administrativ mai clar, însoțit de informații accesibile pentru toți actorii implicați. „Nu cerem relaxarea normelor, ci pur și simplu claritate și dialog. Este esențial să știm și să știe și muncitorii non-UE ce se întâmplă atunci când părăsesc România fără transfer legal. Sunt semnalați în SIS? Ce presupune această alertă? Pe ce perioadă este activă? Și mai ales: cum pot preveni angajatorii și lucrătorii aceste consecințe prin măsuri corecte și rapide?”, afirmă Yosef Gavriel Peisakh.

E nevoie de statistici privind migrația muncitorilor străini

Compania de recrutare a muncitorilor străini solicită, în acest sens, ca autoritățile să publice periodic date statistice referitoare la numărul de cetățeni non-UE care au părăsit România în afara cadrului legal, câți dintre aceștia au fost ulterior depistați în alte state UE și câți au fost introduși în SIS. Informațiile ar contribui la o mai bună înțelegere a fenomenului și la prevenirea cazurilor de migrație neregulată, care afectează nu doar muncitorii, ci și reputația angajatorilor și imaginea României ca stat responsabil și predictibil în gestionarea forței de muncă internaționale.

„Suntem perfect conștienți că fenomenul plecărilor neautorizate este unul real și că uneori produce efecte negative în plan administrativ sau juridic. Tocmai de aceea, ne manifestăm deschiderea de a contribui, cu toate informațiile pe care le avem din piață, la o eventuală analiză sau consultare pe această temă, dacă IGI consideră util acest lucru. Ne dorim soluții care să protejeze drepturile muncitorilor, să ofere un cadru legal previzibil angajatorilor și să mențină standardele de conformitate și imagine ale României în relația cu celelalte state membre UE”, adaugă Yosef Gavriel Peisakh.

În lipsa unor mecanisme de notificare simplificate, cum ar fi o opțiune directă în REVISAL sau un formular digital standardizat, mulți angajatori mici întâmpină dificultăți în a semnala eficient aceste cazuri, iar lucrătorii pleacă fără a conștientiza implicațiile pe termen lung asupra dreptului lor de a lucra legal în Europa.

Yosef Gavriel Peisakh atrage atenția că mulți cetățeni filipinezi, nepalezi sau indieni care au permis de muncă în România consideră că pot aplica pentru angajare direct în alte state UE în timpul unei vizite, fără să știe că acest lucru este interzis de legislația europeană și poate atrage sancțiuni severe, inclusiv interdicția de intrare sau deportarea.

„România trebuie să rămână un exemplu de corectitudine și eficiență în relația cu partenerii europeni. De aceea, credem că o abordare preventivă, bazată pe informare, transparență și colaborare, este în interesul tuturor. Ne oferim întreaga disponibilitate pentru a contribui, în mod profesionist și constructiv, la orice efort de clarificare și îmbunătățire a practicilor actuale”, a încheiat reprezentantul Work from Asia.