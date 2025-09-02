Un primar de municipiu a declarat că susține măsurile de austeritate care au generat proteste în multe instituții din țară și, cu toate acestea, în primăria pe care o conduce funcționarii nu fac grevă. „Accept reformele care vin, dar după, să ne dea posibilitate să fim flexibili”, cere primarul.

Primarul conduce al doilea municipiu din județul Iași și spune că este an de an cu fondurile pe plus, păstrând excedentul pentru a finanța proiecte și a acoperi nevoile apărute până când vin de la guvern banii care i se cuvin municipiului pentru suportarea diverselor cheltuieli. Deși în toate primăriile teama de concedieri este mare, la Pașcani, pentru că de acest municipiu este vorba, funcționarii din primărie nu au luat în calcul greva, primarul Marius Pintilie asigurându-i că va găsi pentru fiecare soluții, chiar dacă în urma calculelor ar trebui să plece oameni acasă.

La acest moment, Primăria Municipiului Pașcani își asigură din fonduri proprii banii pentru funcționare. Ultimele măsuri adoptate de Guvernul Bolojan cel mai probabil vor afecta și primăria pe care o conduce, însă, spune primarul, „eu le înțeleg și în principiu sunt de acord cu ele”. „Important este la nivel național să avem stabilitate. Dacă mă gândesc doar la stabilitatea mea sau interesul meu personal la Pașcani, fără să țin cont de țară, nu are niciun sens. Că dacă se duce țara la vale, se duce și orașul”, a declarat primarul, pentru „Adevărul”.

În ultimele săptămâni s-au făcut calcule peste calcule și la Primăria Pașcani, rezultând, cel puțin pe primele variante, că nu vor pleca oameni acasă, pentru că administrația locală a păstrat o schemă „suplă”.

„Nu-mi pun venituri fictive și la sfârșitul anului să stau cu mâna întinsă la guvern”

„Nu mai știu care e varianta, avem 3-4 săptămâni de când tot facem fel de fel de simulări. Colegii primari de la Asociația Municipiilor din România au făcut și ei tot felul de simulări. (...) Eu accept reformele care vin, asta este poziția mea oficială. Vom găsi soluții, dar ce îmi doresc eu este ca, după ce se stabilește reforma, să ne dea și posibilitatea să fim flexibili. În sensul că dacă îmi pleacă un om și vreau să îmi angajez pe altul la alt compartiment, sau dacă am de cumpărat trei dulapuri, sau dacă am de cumpărat o imprimantă, să avem posibilitatea asta să cumpărăm, dacă avem bani. Pentru că astăzi suntem blocați de tot felul de restricții. N-ai voie să cumperi mobilier, n-ai voie să cumperi imprimante, n-ai voie să angajezi, n-ai voie să faci nimic. Iar eu îmi doresc ca după ce se stabilesc criteriile acestea maxime de personal să-ți dea posibilitatea, în banii pe care îi ai, să te adaptezi de la caz la caz, de la primărie la primărie”, a susținut primarul.

Dacă se va menține „norma” de un polițist local la 1.200 locuitori, de exemplu, din Poliția locală nu va pleca nimeni, a precizat primarul, pentru că schema nu este încărcată excesiv.

„Am încercat în ultimii ani de zile să avem un echilibru financiar, să respect legea bugetului, spre deosebire de alte primării, și să-mi fac un buget de cheltuieli în funcție de veniturile reale pe care le am. Nu să-mi pun acolo venituri fictive și la sfârșitul anului să stau cu mâna întinsă la guvern ca să-mi plătească salariile”, a explicat primarul Marius Pintilie cum a reușit să țină în echilibru finanțele orașului.

Din situațiile în care statul nu s-a achitat la timp de obligația virării fondurilor pentru persoanele încadrate în grad de handicap și pentru asistenții personali (situație pe care o reclamă aproape toate primăriile) s-a ieșit acoperindu-se necesarul din fonduri proprii ale orașului. „Am pus de la noi, din cash-flow-ul nostru, dar de fiecare dată, până la sfârșitul anului, guvernul și-a achitat datoria pe care o avea față de noi. Și nu a fost un an în care să nu-și plătească guvernul obligațiile, mă refer la partea de 90% la indemnizații și la asistenții personali”, a completat primarul.

Pe de altă parte, Pintilie exclude situația ca primăria să nu aibă fonduri de rezervă pentru a ieși din astfel de probleme. „Dacă nu ai cash-flow înseamnă că nu poți să trăiești. E ca la o familie, dacă ai niște bănuți în buzunar, mai acoperi din stânga în dreapta până ce primești din nou salariul sau ce venituri ai”, a mai spus primarul.

Cât despre măsurile de reformă anunțate, primarul spune că vor fi „ceva neplăceri”, „va fi deranj”, „va mai pleca unul acasă”, dar că preferă să se facă ordine acum, „decât să ajungem mai rău”.

Rating-ul de UAT care ar putea diferenția primăriile performante de cele veșnic datoare

Primarul municipiului Pașcani a precizat că la o întâlnire cu prim-ministrul, avută în cadrul Asociației Municipiilor, a propus chiar și o soluție pentru ca primăriile să fie tratate diferențiat în funcție de performanță.

„Să se facă un fel de rating pe UAT-uri (n. red. – Unitate Administrativ Teritorială). Cum România are un rating de țară (și noi ne străduim acum să ne păstrăm ratingul de țară), pe niște criterii stabilite de guvern, nu criterii impuse de noi, pe anumiți parametri - economic, financiar, bugetar - să se facă un rating. Și dacă UAT-ul pe care îl conduci are un rating bun, să spunem A, dă-i libertate primarului de acolo să-și facă salarizarea, să-și angajeze, să-și cumpere ce are de cumpărat, pentru că se vede că din punct de vedere financiar, bugetar, este într-o stabilitate, e pe A. Dacă e pe rating F, jos, adică e „junk”, înseamnă că el este complet dependent de fondurile de la guvern și atunci și restricțiile pot fi pe măsură: n-ai voie să angajezi, trebuie să te echilibrezi, trebuie să-ți mărești impozitele. Și în felul acesta implementăm niște măsuri, dar diferențiat, nu pe toată țara, de sus până jos, ci le facem de la caz la caz. Dar eu, pe de altă parte, înțeleg pacientul. Adică România astăzi este la Terapie Intensivă și nu sunt luni de zile la dispoziție să faci niște criterii noi. Așa că acum trebuie operat, ca să nu intrăm în altă criză mai mare”, a explicat primarul cum ar vedea lucrurile.

Propunerea sa ar avea nevoie de câteva luni pentru implementare, pentru că necesită schimbarea legislației, dezbateri, consultări, doar că „România nu are timp acum pentru analiză aprofundată”. Așa că ideea a rămas, a și fost apreciată de anumiți colegi, dar nu se poate spune când sau dacă va fi implementată.

„Dacă reducerea va fi de 30%, o să facem niște selecții”

Pentru că, indiferent de performanța financiară, primăriile nu sunt în poziția de a-și impune condițiile, va urma restructurarea. Primarul municipiului Pașcani spune că se vor organiza astfel încât pierderile să nu existe sau acestea să fie minime. „Noi avem funcționari publici și contractuali. Probabil că va trebui să ne organizăm cu contractualii altfel. De acolo o să trebuiască să avem ceva reduceri și se vor pierde probabil câteva posturi de conducere din primărie, pentru că desființând posturi nu mai poți fi șef de serviciu. Dar, repet, nu cred că vor fi tragedii. Vor fi neplăceri, le înțeleg, și mie mi s-a luat 10% din salariu, asta este, dar ce să facem? Trebuie să punem umărul toți”, a mai adăugat primarul.

După reducerea de 10% din vară s-a ajuns la o schemă de personal de 250 posturi, iar angajați efectiv sunt aproximativ 200. „Chiar dacă ar fi să mai reducem cu 20% de la ce a fost astă vară, tot rămâne fiecare pe poziție. Dacă reducerea ar fi de 30%, asta este. O să plece acasă 10 oameni, o să facem niște selecții, dar oricum ne organizăm cu partea de contractual. (...) Le-am promis că fac tot posibil să nu plece nimeni acasă, o să ne reorganizăm, o să facem eficiență, o să vedem care este de pensionare, o să găsim soluții. Îmi doresc ca mediul de afaceri din Pașcani să absoarbă concedierile acestea”, a mai precizat primarul.

Primăria Pașcani este astăzi într-o situație foarte probabil mult mai bună decât alte primării pentru că s-a încercat ca, în ultimii ani, la fiecare plecare prin pensionare sarcinile să fie preluate de personalul existent, situație care a permis și creșterea salariilor aproape anual, a susținut primarul Pintilie.

„Nici n-am avut posibilitatea, trebuie să recunosc, în ultimii doi ani să angajăm, decât posturile unice, dar nici n-am mai angajat pe alții, pentru că încercăm să eficientizăm, să cumpărăm dotări, utilaje, încercăm să lucrăm mai eficient. Eu vin din mediul privat și creierul meu e format în felul acesta. Adică orice ban, că e al meu, că e ban public, e ban. Nu trebuie să-l dau, nu-l dau. Noi venim cu un excedent de la an la an de peste 10 milioane de lei. La bugetul nostru e consistent. Ne ținem banii pentru PNRR-uri, pentru cofinanțări, pentru neprevăzute”, a mai precizat primarul Marius Pintilie.

La acest moment, din proiectele aprobate în programul PNRR, peste 10 rămân în implementare în Pașcani, însă la două, „neesențiale”, s-a renunțat. Unul viza sistemul e-ticketing, iar un al doilea – un centru de colectare a deșeurilor pe categorii.