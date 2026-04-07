Criză în benzinăriile franceze. Multe nu mai pot oferi toate tipurile de carburant

Criza carburanților continuă să afecteze Franța după weekendul prelungit de Paștele catolic. Marți dimineață, aproximativ 18% dintre benzinăriile din țară nu mai aveau pe stoc unul sau mai multe tipuri de combustibil, a anunțat ministrul Energiei, Maud Bregeon, citată de AFP.



Oficialul, care este și purtător de cuvânt al Guvernului, a explicat la RMC/BFMTV că problemele sunt cauzate de „dificultăți logistice și de transport”, afectând în special stațiile TotalEnergies, unde cererea a crescut semnificativ după plafonarea prețurilor, potrivit aceleiași agenții, citate de Agerpes.

„83% dintre stațiile cu probleme sunt ale TotalEnergies”, a precizat Bregeon.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, Compania franceză a menținut un preț maxim de 1,99 euro/litru pentru benzină și 2,09 euro/litru pentru motorină în cele 3.300 de stații din Franța continentală. Măsura urma să expire marți.

În restul rețelelor, doar aproximativ 4% dintre benzinării se confruntau cu lipsa unui tip de combustibil.

TotalEnergies nu a comunicat numărul exact al stațiilor afectate, invocând faptul că situația „evoluează foarte rapid”, însă a dat asigurări că echipele sale sunt mobilizate pentru reaprovizionare.

Dat fiind că TotalEnergies reprezintă aproximativ o treime din totalul național, penuria afecta 12% dintre benzinăriile din Franța sâmbătă, 4 aprilie, în timp ce la 1 aprilie procentul era de 10%.

Amintim că operatorul aerian low-cost Ryanair a anunțat o reducere semnificativă a rețelei sale de zboruri în Europa pentru anul 2026, decizie care va afecta milioane de pasageri și va avea un impact major asupra aeroporturilor regionale. Reducerile de rute vizează în principal Spania, Portugalia, Germania, Franța și Belgia