Veniturile Rusiei din petrol cresc puternic pe fondul crizei din Iran: încasări estimate la 9 miliarde de dolari într-o singură lună

Rusia ar urma să înregistreze o creștere semnificativă a veniturilor din sectorul petrolier în luna aprilie, pe fondul crizei energetice declanșate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran. Potrivit unor calcule realizate de Reuters, încasările din principala taxă aplicată producției de petrol ar putea ajunge la aproximativ 9 miliarde de dolari, dublu față de luna martie.

Aceasta este una dintre primele indicii concrete că Moscova beneficiază de pe urma tensiunilor din Orientul Mijlociu, într-un context pe care traderii îl descriu drept cea mai gravă criză energetică din ultimii ani.

Situația a fost amplificată după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate, pe unde tranzitează aproximativ 20% din fluxurile mondiale. Decizia a venit după atacurile aeriene lansate de SUA și Israel la finalul lunii februarie, iar efectul imediat a fost o creștere accelerată a prețului petrolului Brent, care a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

În acest context, prețul petrolului rusesc Ural, utilizat ca referință pentru impozitare, a urcat la 77 de dolari pe baril în martie, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Creșterea este semnificativă comparativ cu luna februarie, când barilul era cotat la aproximativ 44,5 dolari, dar și peste estimările incluse în bugetul Rusiei pentru 2026.

Veniturile din taxa pe extracția de resurse minerale, principala sursă fiscală din industria petrolieră după eliminarea taxei la export în 2024, sunt estimate la circa 700 de miliarde de ruble în aprilie, față de 327 de miliarde în martie. Per total, acestea sunt cu aproximativ 10% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Autoritățile de la Kremlin au transmis recent că cererea pentru resursele energetice rusești este în creștere, în contextul instabilității globale de pe piețele de energie.

Totuși, specialiștii avertizează că aceste câștiguri ar putea fi limitate. Economia Rusiei se confruntă în continuare cu presiuni, iar Ministerul Finanțelor a anunțat deja un deficit bugetar de 4,58 trilioane de ruble în primele trei luni ale anului, echivalentul a 1,9% din PIB.

În plus, atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, atribuite Ucrainei, ar putea afecta producția și veniturile pe termen mediu.

Dimensiunea reală a câștigurilor Rusiei va depinde în mare măsură de durata crizei din Iran și de evoluția piețelor internaționale de energie.