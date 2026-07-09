PIB-ul României a scăzut în primul trimestru din 2026. Datele INS indică o ușoară reducere

Economia României a înregistrat o scădere în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut cu 1,2% pe serie brută în primele trei luni ale anului și cu 1,1% pe serie ajustată sezonier, față de trimestrul I din 2025.

PIB-ul estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de aproape 499,7 miliarde de lei, în prețuri curente, pe serie ajustată sezonier. În termeni reali, valoarea este mai mică cu 1,1% față de aceeași perioadă a anului precedent. Pe serie brută, PIB-ul a fost estimat la aproximativ 405,9 miliarde de lei, în scădere reală cu 1,2%, notează Agerpres.

Potrivit INS, industria a avut o contribuție negativă la evoluția economiei, de -0,2%, în timp ce comerțul, transporturile, sectorul hotelier și restaurantele au influențat negativ PIB-ul cu aproximativ -0,7%.

Construcțiile au avut o contribuție pozitivă la creșterea economică, de +0,4%, iar activitățile de spectacole, culturale și recreative au contribuit cu +0,3%.

În ceea ce privește utilizarea PIB-ului, consumul final al gospodăriilor populației a avut o contribuție negativă de -1,2% la evoluția economiei.

În schimb, consumul administrației publice a înregistrat o creștere, cu o contribuție revizuită de la -0,1% la +0,4% pentru consumul individual și de la 0% la +1,4% pentru consumul colectiv.

Formarea brută de capital fix, indicator care reflectă investițiile în economie, a avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă față de estimarea inițială, de +0,4%.

INS precizează că față de prima estimare, dinamica PIB și cea a valorii adăugate brute nu s-au modificat semnificativ.