Adrian Mutu a spus da! Revine pe banca unei echipe din SuperLiga

Adrian Mutu este foarte aproape să revină pe banca unei formații din Superliga, după o perioadă de un an și cinci luni în care a fost liber de contract. Fostul internațional român ar fi ajuns la un acord de principiu cu CFR Cluj, club care caută un nou antrenor după despărțirea de Antonio Folha.

Negocierile dintre Mutu și oficialii grupării din Gruia s-au purtat în ultimele zile, iar discuțiile au avansat până la un acord verbal. Dacă lucrurile vor decurge conform planului, antrenorul ar urma să fie prezentat oficial în perioada următoare.

„Adrian Mutu este o variantă foarte interesantă pentru noi. Pot să vă confirm că este pe lista scurtă din care vom alege viitorul antrenor, pe care îi mai am pe Kopic și pe Grozavu. Dar, așa cum am mai spus-o, nu ne grăbim și o să luăm cea mai bună decizie pentru club. Nu pot să spun acum că Adrian Mutu va fi noul antrenor al CFR Cluj, dar Adrian Mutu este pe lista mea scurtă!”, a spus Ioan Varga, conform Fanatik.

CFR Cluj a rămas fără tehnician după ce portughezul Antonio Folha a fost demis în urma înfrângerii categorice cu Tromso, scor 0-5, în prima manșă.

Pentru Mutu, revenirea la CFR Cluj ar reprezenta o nouă colaborare cu formația ardeleană. Antrenorul a mai ocupat postul în perioada ianuarie-aprilie 2024, însă mandatul său s-a încheiat după eliminarea din Cupa României, unde CFR a pierdut surprinzător în fața Corvinului Hunedoara, cu 0-4.

După despărțirea de CFR, Mutu a mai pregătit-o doar pe Petrolul Ploiești. Înainte ca discuțiile cu fostul atacant să avanseze, pe lista conducerii clujene s-au mai aflat Edi Iordănescu și Marius Șumudică.