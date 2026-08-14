David Popovici se căsătorește! Cum a fost românul dat de gol de rivalul său rus la Europene: „Va fi surpriză pentru ea!”

David Popovici și Egor Kornev au legat o relație de prietenie în timpul Campionatelor Europene de natație desfășurate la Paris. Cei doi au petrecut mult timp împreună și au ajuns să discute inclusiv despre aspecte din viața personală.

După finala probei de 100 de metri liber, în care Popovici s-a impus la limită în fața înotătorului rus, Kornev a povestit că românul a aflat în mod neașteptat că este căsătorit.

Întrebat de jurnaliști cum a ajuns Popovici să descopere acest lucru, Kornev a explicat că discuțiile dintre ei au fost cât se poate de deschise. În același timp, înotătorul rus a făcut și o dezvăluire despre campionul român: Popovici i-ar fi mărturisit că intenționează să își ceară iubita, pe Taisia, în căsătorie.

„Astăzi David a aflat că sunt însurat. Îi trimiteam un mesaj Ulyanei și i-am spus lui David Popovici să o salute pe soția mea. El a zis 'Cum adică? Ești căsătorit?'. Am zis 'Da, am soție. Eram împreună de șase ani, era și timpul'.

El a zis 'Și eu sunt cu prietena mea de șase ani'. L-am întrebat 'O vei cere de soție?'. A zis 'Da, da, în curând'. Însă să nu afle iubita lui. O cheamă Taisia. Să fie o surpriză pentru ea!”, a declarat Egor Kornev, citat de Match TV.

„I-am spus să vină în Rusia. O să-i arăt eu cum se conduce!”

Kornev a dezvăluit și că l-a chemat pe David Popovici în Rusia, după ce cei doi au ajuns să vorbească despre pasiunea pentru mașini. Înotătorul rus i-a propus românului să vină pentru a experimenta pe viu stilul de condus din țara sa: „I-am spus că am un Mercedes. I-am spus ce model nou îmi doresc. El a răspuns că e super. El are mașini Porsche și Mercedes. I-am spus să vină în Rusia. O să-i arăt eu cum trebuie să conduci. O să-l întâmpin, o să-l cazez, o să ne plimbăm împreună. E un tip grozav!”.