Peste 100 de comercianți nu și-au mai încasat banii de la RetuRo pe ambalajele SGR, restanțele neachitate către doar câteva dintre firmele din cele 10 județe ridicându-se la peste o jumătate de milion de lei.

Potrivit informațiilor obținute de „Adevărul” restanțele pe care le are RetuRo față de doar 13 comercianți din 10 județe însumează 531.376 de lei, însă suma este mult mai mare având în vedere că, la nivel național, numărul comercianților care nu și-au mai încasat banii pe ambalaje depășește 100 de firme.

Concret, comercianții reclamă faptul că RetuRo estimează în mod greșit cantitățile de ambalaje, nu le cântărește, folosind ca reper saci sau containere cu o capacitate mai mică decât cea pe care o au recipientele vândute în trecut comercianților.

„Încă din 7 februarie am raportat că vor apărea probleme privind cantitățile deoarece noi expediem în saci de 625 litri și în cuve full bin, adică de 780 de litri, iar din decembrie CMR-urile (scrisorile de transport - n. red.) vin precompletate cu saci de 200 litri și cuve de 180 litri”, a declarat pentru „Adevărul” Cristian-Mihai Dide, administrator punct de colectare ambalaje SGR Jurilovca.

Potrivit acestuia, din folosirea recipientelor cu volume diferite rezultă mari discrepanțe între cantitatea de ambalaje colectată și cea estimată de RetuRO, diferențe pe care aceasta din urmă nu le recunoaște.

Un alt mic comerciant, care deține o mică afacere în mediul rural în județul Bistrița Năsăud ne-a povestit că a cumpărat în martie 2024 un aparat RVM de reciclat (aparat de colectat ambalaje care verifică forma, greutatea și codul de bare de pe ambalajele SGR), a urmat toți pasii ceruți de RetuRo, inclusiv raportările lunare cu tot ce intră și iese (ambalaje, saci, sigilii) și tot s-a trezit cu facturi blocate.

„În data de 25 februarie seara, în ziua în care era scadența la factura pe ianuarie, am primit un mail prin care mi se aducea la cunoștință că RetuRo a constatat diferențe între cantitățile de ambalaje SGR pretins a fi colectate prin RVM și cele preluate efectiv de către RetuRo, motiv pentru care mi-a dat termen de 3 zile să completez un tabel pe care mi l-a atașat în care să notez toate cantitățile de ambalaje. Am trimis tabelul cerut în aceași seară, pentru că a fost ușor de completat având deja datele trimise în fiecare lună, innclusiv sigiliile și sacii. Dar până în prezent nu am primit nici un ban”, a declarat pentru „Adevărul” micul comerciant Constantin Blidaru.

Diferențe între cantitățile ridicate efectiv și cele estimate

Problema generată de aceste diferențe între cantitățile de ambalaje ridicate efectiv de reprezentanții RetuRo și cele pe care aceștia le estimează a dus la blocarea plății a sute de facturi emise în ianuarie, care nu au mai fost plătite la scadența din februarie.

Neplata facturilor aduce multe probleme micilor comercianți, care nu mai au bani pentru aprovizionarea necesară perioadei Sărbătorilor Pascale.

„Sunt mici comercianți care se plâng că, pentru că nu li s-a plătit factura de 10.000 - 20.000 de lei pe ambalaje, nu mai au bani să cumpere marfă pentru Paște. Sunt magazine mici, care riscă să intre în faliment dacă nu li se fac plățile la timp”, a explicat Cristian Dide. El a adăugat că sunt, într-adevăr, unele situații în care așa ziși comercianți chiar fraudează statul, pentru că iau sticle nemarcate cu sigla SGR de la groapa de gunoi și încearcă să păcălească sistemul ca să ia banii. „Aceste cazuri de fraudă sunt izolate. Nu poți băga în aceeași oală evazioniștii cu oamenii de bună-credință. Noi nu am pretins că am colectat cantitățile declarate, noi chiar le-am colectat, iar acest lucru poate fi dovedit cu ușurință în urma acțiunilor de monitorizare ale RetuRo”, a declarat Dide pentru „Adevărul”.

RetuRo: Vom anunța comercianții în câteva zile care este rezultatul verificărilor

La solicitarea „Adevărul” RetuRo a informat că au demarat verificări pentru a se asigura că sumele cerute sunt cele corecte și că va înștiința comercianții în câteva zile asupra rezultatului verificărilor.

„Acuratețea și validarea datelor de colectare reprezintă o preocupare esențială pentru RetuRO pentru că, astfel, se asigură stabilitatea Sistemului de Garanție-Returnare.

RetuRO gestionează relații contractuale cu aproximativ 40.000 de comercianți. Pentru validarea acurateței, în ultimele săptămâni, pentru comercianții activi din Sistemul de Garanție-Returnare am derulat, conform contractului, verificări în urma cărora a rezultat un număr de aproximativ 100 de comercianți pentru care s-au transmis notificări de furnizare a unor informații suplimentare în vederea unei reconcilieri juste. Procesul a fost inițiat pentru a ne asigura că sumele pe care ar trebui să le plătim către comercianți sunt cele corecte. Orice eventuală neconcordanță identificată este tratată cu maximă seriozitate pentru remedierea acesteia, în linie cu procedurile interne stabilite și contractul semnat de către comercianți.

Astfel, până la finalizarea analizei interne, în baza documentelor solicitate către comercianți, plățile către aceștia au fost temporar amânate. Dorim să precizăm că, în urma finalizării verificărilor, și în cazul în care diferențele sesizate sunt reconciliate, plățile pentru respectivii comercianți vor fi reluate.

De aceea încurajăm toți comercianții notificați să furnizeze informațiile solicitate cu promptitudine în vederea reconcilierii acestor diferențe rapid și pentru a putea efectua plățile.

Menționăm faptul că în lipsa acestor informații solicitate, vom fi în situația de a nu putea efectua reconcilierea lor. Pentru cei care au trimis deja informațiile, soluționarea va fi comunicată în câteva zile”, a informat RetuRo, răspunzând solicitării „Adevărul”.