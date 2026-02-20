search
Restructurări la Autoritatea de Reformă Feroviară. Cum se reorganizează direcțiile de servicii. Un director va fi dat afară

Publicat:

Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF) va fi restructurată și nu doar în sensul diminuării numărului de posturi de conducere, ci și al reorganizării departamentelor și direcțiilor de servicii, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.

Cale ferată
Autoritatea de Reformă Feroviară se restructurează. Foto Pixabay

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a lansat, vineri, în consultare publică, proiectul de act normativ privind modificarea structurii organizatorice a Autorităţii de Reformă Feroviară (ARF), care prevede diminuarea numărului de funcţii de conducere de la opt la şapte, respectiv un director general de direcţie, un director de direcţie şi cinci şefi de serviciu.

Este vorba de Hotărârea de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

În legislaţia din România, OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezintă actul normativ fundamental privind organizarea activităţilor de transport pe calea ferată din România, inclusiv organizarea şi gestionarea obligaţiilor de serviciu public privind transportul feroviar de călători. Aceasta este completată de prevederile Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spaţiului feroviar unic european (reformare). OUG nr. 12/1998, prin modificările şi completările aduse în perioada 2022 - 2024, prevede atribuţii şi responsabilităţi noi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în calitate de autoritate competentă în domeniul serviciilor publice de transport feroviar de călători, în contextul asigurării trecerii către atribuirea exclusiv prin proceduri competitive ale contractelor de servicii publice în domeniul menţionat. În vederea punerii în aplicare a prevederilor OUG nr. 12/1998, corelate, în principal cu cele ale OUG nr. 62/2016, Legii nr. 202/2016, HG nr. 1.453/2022 şi HG nr. 1.328/2023 prin prezentul proiect de hotărâre a Guvernului se propune organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară în temeiul cerinţelor Legii nr. 296/2023, precum şi abrogarea HG nr. 98/2017", se arată în Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de HG.

Ce birouri, direcții și compartimente de desființează sau comasează

De asemenea, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, încât să fie respectate prevederile din lege, prin proiect se propune: modificarea structurii organizatorice a ARF după cum urmează: diminuarea numărului de funcţii de conducere la şapte posturi, astfel: un director general de direcţie, un director de direcţie şi cinci şefi de serviciu.

Citește și: Grindeanu cere schimbarea șefului ARF implicat în dosarul milionarului din Vaslui

A fost efectuată o analiză a structurilor funcţionale din cadrul ARF, respectiv Direcţie generală/Direcţie şi Serviciu, s-a constatat neîndeplinirea normativelor de personal stabilite potrivit art. 391 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin art. XX alin. (1) din Legea nr. 296/2023, rezultând necesitatea reconfigurării structurii organizatorice a ARF", se menţionează în Nota de fundamentare.

Astfel, Biroul relaţii externe, transparenţă, relaţii instituţionale se desfiinţează şi se înfiinţează Compartimentul relaţii externe, transparenţă, relaţii instituţionale, iar personalul şi atribuţiile vor fi preluate în cadrul noului compartiment; Compartimentul audit intern se redenumeşte în Compartimentul audit public intern; Compartimentul de asistenţa conducerii nu se modifică; Serviciul juridic şi resurse umane se redenumeşte în Serviciul juridic, resurse umane şi sisteme informatice; Compartimentul sisteme informatice, statistică, organizare, calitate, prevenire şi protecţie se redenumeşte în Compartimentul sisteme informatice, organizare, prevenire şi protecţie şi revine în subordinea Serviciului juridic, resurse umane şi sisteme informatice.

De asemenea, Direcţia economică şi finanţări nu se modifică; Serviciul financiar contabil, buget, finanţări se redenumeşte în Serviciul financiar contabil, buget.

Structurile care nu se modifică sunt: Direcţia Generală Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Reţea Feroviară, Monitorizare Performanţă, cu serviciile din subordine, respectiv Serviciul contracte servicii publice şi reglementări, Serviciul achiziţii, închiriere, monitorizare material rulant; Serviciul strategie, eficientizare, restructurare reţea feroviară.

Conform proiectului, personalul existent, atribuţiile şi activităţile Autorităţii pentru Reformă Feroviară sunt preluate în cadrul noilor structuri organizatorice ale ARF.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023, coroborată cu cele ale Codului administrativ, 'personalul cu funcţii publice de conducere eliberat din funcţia de conducere deţinută, ca urmare a reorganizării activităţii, beneficiază de drepturile prevăzute de lege. Acesta are dreptul de a ocupa o funcţie publică de execuţie corespunzătoare vechimii şi studiilor de specialitate. Dacă nu există o funcţie publică de execuţie vacantă corespunzătoare, postul ocupat de acesta se transformă în funcţie publică de execuţie care corespunde vechimii şi studiilor de specialitate ale funcţionarului public de conducere, de regulă, la nivelul structurii organizatorice din care a făcut parte acesta'. Modificarea structurii organizatorice nu creează impact asupra carierei funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor supuse reorganizării", se mai menţionează în document.

